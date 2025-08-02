Miestiečiai piktinasi – šiukšlės rėžia akį

Būtent šioje teritorijoje, prie pėsčiųjų tako, pernai buvo matyti narkotikus vartojančių asmenų. Tuo užsiimančiuosius užfiksavo vienas klaipėdietis. Vaizdo įrašas tąkart pasklido virtualiojoje erdvėje ir susilaukė daugybės miestiečių komentarų.
Prabėgus daugiau nei pusmečiui, vaizdas nedžiugina – ir dabar šioje vietoje vaikščioti nejauku. Nors narkotikus ar svaigalus vartojančių asmenų čia nematyti, tačiau šiukšlės liudija, kad kažkas šioje vietoje lankosi.
Šiukšlės – įvairios – sulūžusios kėdės, stalą primenanti lenta, porolono ir medžiagų skiautės, buteliai, panaudoti higienos reikmenys, guminės pirštinės, maisto likučiai.
Vienos šiukšlės išmėtytos maišais, kitos – tarsi išplėštos iš maišų po visą teritoriją, veikiausiai taip pasidarbavo paukščiai.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Sandros Dabrienės teigimu, už šios teritorijos sutvarkymą atsakinga savivaldybė.
„Vieta žinoma dėl periodinio teritorijos teršimo. Šiuo metu nebuvo gauta gyventojų pranešimų dėl užterštos teritorijos. Užteršta teritorija apžiūrėta ir duotas nurodymas rangovui sutvarkyti“, – nurodė S. Dabrienė.
