Prie daugiabučio laiptinės – gyvatė: gyventojo poelgis nustebino

Roplio nepabūgo
Žmogaus poelgis išskirtinis ir dėl to, kad klaipėdietis savyje nugalėjo baimę.
Vėliau paaiškėjo, kad prie šaligatvio vinguriavo visai ne nuodinga, o pieniškoji gyvatė (Lampropeltis triangulum), žalčių šeimos roplys.
„Klaipėdiečio poelgis vertas pagyrimo. Nors ten buvo šioks toks gyvačiokas, bet kiti juk labai bijo gyvačių. Pieniškoji gyvatė nėra pavojinga. Bet kiti ir slieko bijo. Labai džiugu, kad žmogus nepabijojo saugiai paimti roplio“, – tvirtino viešosios įstaigos „Egzoticsos“ viena įkūrėjų Rūta Jatkonienė.
Roplį žmogus rado Nidos gatvėje jau pavakare.
„Oro temperatūra ropliui gali būti net pražūtinga. O jau buvo vakaras. Mes Nidos gatvę pasiekėme tik apie 21 valandą. Roplys – ne kačiukas, kuris sugebėtų pasislėpti“, – pasakojo vienintelės Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudos įkūrėja.
Žmogus telefonu konsultavosi su specialistais, o šie paaiškino, kad roplys ieško šilumos.
Jei šalta, ji sustingsta. 12–15 laipsnių temperatūra ropliui jau gali būti pavojinga.
„Jei šalta, ji sustingsta. 12–15 laipsnių temperatūra ropliui jau gali būti pavojinga“, – paaiškino specialistė.
Galėjo žūti po ratais
Paaiškėjo, kad lauke atsidūrė suaugusi gyvatė.
„Turime ne tik versiją kaip ji paspruko, bet jau atsirado ir roplio šeimininkė“, – pasakojo R. Jatkokienė.
Taip nutiko, kad viešosios įstaigos darbuotojai tuo metu buvo pajūryje, todėl netrukus pasiekė Žvejybos uosto mikrorajoną, nors pati įstaiga įkurta Prienų rajone.
„Gyvatė galėjo žūti, nes toje vietoje buvo didelis eismas. Galėjo po automobilių ratais pakliūti, galėjo plėšrūnai pagauti. Šeimininkai atsirado ir jie patys turi pasirūpinti kaip pasiimti gyvūną“, – teigė R. Jatkonienė.
Uždengė puodo dangčiu
Pasirodo, namuose auginami ropliai labai nesunkiai gali pasprukti iš namų.
„Per įvairias angas bute jie sugeba pabėgti. Vieną kartą buvome kviesti į butą, kuriame žmonės aptiko gyvatę, snaudžiančią miegamajame ant komodos. Vyras su žmona parėjo namo, o miegamajame vyras išvydo susisukusią gyvatę“, – pasakojo moteris.
Šeimos galva ramiai pasakė žmonai atnešti keptuvės dangtį.
„O ji paniškai bijo gyvačių. Vyras pirma uždengė gyvatę dangčiu ir tada jau skambino mums. Paaiškėjo, kad kaimynų kukurūzinis žaltys buvo apsilankęs. Visokiausių istorijų nutinka su tais gyvūnais. Per ventiliacijos ar kitas angas jie pabėga. Bet pasitaiko ir piktybiško žmonių elgesio. Viename parke žmonės atnešė iš išpylė ant žolės apie 20 degučių. Tai tokie graužikai. Nežinau, ar aš juos visus surinkau“, – pasakojo moteris.
Egzotinių gyvūnų prieglauda pernai per metus priėmė 669 gyvūnus, dar buvo atgabenti 345 konfiskuoti egzotiniai gyvūnai.
„Bet pavyko padovanoti 574 gyvūnus. Kitų dovanoti negalime, nes nėra tam leidimų“, – pasakojo R. Jatkonienė.
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