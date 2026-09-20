Prie Atgimimo stotelės pašalino nudžiūvusius medžius

Ketvirtadienio rytą iš autobuso Atgimimo stotelėje išlipę klaipėdiečiai atkreipė dėmesį į prie stotelės sukrautas medžių šakas.
Kadangi nukirsti medžiai buvo su šakomis ir žaliais lapais, atrodė sveiki. Kai kuriems praeiviams kilo klausimų, ar jų kirtimas šioje vietoje iš tiesų buvo būtinas.
Tačiau Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad medžių pašalinimui yra priežastis, be to, į jų vietą bus pasodinti nauji.
„Pjauname medžius sausuolius, du medžius, kurie yra nudžiūvę ir nebeturi gyvybės funkcijų. Dėl estetinio vaizdo. Į jų vietą bus sodinami nauji. Yra ir didesnis sąrašas medžių, koks užsakymas yra duotas rangovui, tikrai ne tik šie du. Niekada nekertame sveikų medžių, tai yra tiesiog neįmanoma“, – sakė I. Kubilienė.
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