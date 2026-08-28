 Pribloškė senjorės ryžtas – gatve stūmėsi virtinę vežimėlių

Pribloškė senjorės ryžtas – gatve stūmėsi virtinę vežimėlių

2026-08-28 15:57
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdietį nustebino Kauno gatvėje išvystas vaizdelis – garbaus amžiaus moteriškė stūmėsi visą eilę prekybos centro vežimėlių.

<span>Pribloškė senjorės ryžtas – gatve stūmėsi virtinę vežimėlių</span>
Pribloškė senjorės ryžtas – gatve stūmėsi virtinę vežimėlių / Skaitytojo vaizdo įrašo stop kadrai.

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Pirmas įspūdis, išvydus komišką vaizdelį, iš tiesų kelia minčių, kad močiutė, veikiausiai, sunkiai supranta savo veiksmų prasmę.

Tačiau atidžiau peržvelgus vaizdo įrašą, aiškėja, kad močiutė vis dėlto vežimėlius stūmė prekybos centro link. Veikiausiai klaipėdietė surinko vežimėlius išmėtytus kitapus gatvės ir nusprendė, kad tvarka mieste turi būti.

Moteris prieš save stūmė mažiausiai keturis, vieną su kitu sustumtus vežimėlius, o įstrigus žolėje, pensininkė nesustojo.

Iš vaizdo įrašo matyti, kad senjorei nėra lengva. Nėra aišku, ar ji savo tikslą pasiekė laimingai, tačiau, panašu, kad moteris buvo „užsidegusi“ vežimėlius tvarkingai nugabenti į vietą – į prekybos centrą.

Kauno gatvėje gyvenantis praeivis patikino, kad prekybos centro „Maxima“ vežimėlių galima išvysti kone kiekviename daugiabučio kieme.

Jaunuoliai mėgsta išsistumti vežimėlius iš prekybos centro teritorijos ir linksminasi juos laužydami.

Yra buvę atvejų, kai prekybos centre apsipirkę pirkėjai sugalvodavo vežimėliu nusigabenti savo pirkinius į kitoje pusėje gatvės esančius daugiabučius. Išsikrovę daiktus, žmonės vežimėlį numesdavo kieme.

Tačiau toks elgesys gali užtraukti atsakomybę, nes tai gali būti traktuojama kaip vagystė.

Prekybos centrų atstovai ne kartą yra mėginę aiškinti visuomenei, kad vežimėlis nėra pigus daiktas, jis gali kainuoti nuo 120 iki 240 eurų.

Jei prekybos centrui padaroma didesnė nei 150 eurų žala, nustačius kaltininką, galima tikėtis net baudžiamosios atsakomybės.

Jei žala mažesnė, taikoma administracinė atsakomybė.

Gavę prekybos centro komentarą, publikaciją papildysime.

Šiame straipsnyje:
prekybos centro vežimėliai
Klaipėda
Kauno gatvė
senjorė

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