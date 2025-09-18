Prekybos tinklai susidūrė su problema: kur dingo kiaušiniai?

Sustabdė įmonės veiklą
Prieš dvi savaites Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) bendrovėje „Vievio paukščiai“ aptikus salmonelės bakterijų vištų kiaušiniuose (kurių tinkamumo vartoti terminas buvo iki rugsėjo 24 dienos) tiekimas į rinką uždraustas.
„Kol vyksta tyrimas, saugumo sumetimais visų kitų šio gamintojo vištų kiaušinių tiekimas į rinką yra laikinai stabdomas. Bakterija aptikta pas gamintoją paukštidėse ir vištų kiaušiniuose, todėl VMVT atlieka išplėstinį tyrimą, siekdama identifikuoti užkrato paplitimą. Tarnybos inspektoriai šiuo metu tikrina visą žaliavų tiekimo grandinę, gamybos procesus, produktų atsekamumą“, – buvo rašoma VMVT pranešime.
Bendrovei nurodyta atlikti gamybos inventoriaus bei kiaušinių pakavimo įmonės patalpų dezinfekciją.
„Vievio paukščiai“ – stambus rinkos žaidėjas. Jo tiekiama produkcija apima bene trečdalį šalies rinkos, todėl natūralu, kad vartotojai labai greitai pastebėjo kiaušinių sumažėjimą prekybos centruose.
Reikia laiko ir pinigų
Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius Gytis Kauzonas teigė, kad negalima teigti, jog prekyboje kiaušinių nebeliko.
Esą tik laikinai sumažėjo jų pakuočių pasirinkimas.
Viso to priežastis, kad šiuo metu vienas tiekėjų laikinai iškrito iš tiekimo grandinės.
„Tikimės, kad jiems netrukus leis grįžti į rinką. Kiaušinių sumažėjimas prekyvietėse iš dalies gal ir su tuo susijęs. Antra vertus, ant kraiko laikomų vištų dedamų kiaušinių pajėgumai auga, bet jų dar nėra pakankamai. Perkelti vištas iš narvelių ant kraiko reikia investicijų ir laiko. Gamintojai į tai investuoja, bet laiko nusipirkti nėra galimybių“, – kalbėjo G. Kauzonas.
Turi laikinų sunkumų
Be kita ko, investicijos, pereinant į „laisvai laikomų vištų kiaušinių erą“, Lietuvoje gamintojams sudaro dešimtis milijonų eurų.
„Mes jau prieš kelerius metus prakalbome, kad tai bus problema. Ir ji iš dalies dabar ir yra jaučiama. „Tušti narvai“ ar kitos panašios organizacijos turi savo tikslus, gal jos juos ir pasiekė, bet ne visada tų organizacijų tikslai sutampa su vartotojų interesais“, – teigė G. Kauzonas.
Anot Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktoriaus, kiaušinių paklausa yra didelė ne tik pas mus, labai daug rimtų paukščių ligų kilo už Lietuvos ribų.
„Dabar nėra taip, kad susisiekėme su lenkais ar olandais ir užpirkome kiaušinių, kai jų pritrūko pas mus. Šiuo atveju Lietuvoje kiaušinių trūkumą pajutome labiausiai dėl to, nes vienas jų tiekėjas turi laikinų sunkumų. Laukiame, kol jis sugrįš“, – pabrėžė G. Kauzonas.
