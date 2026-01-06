Prasidėjo traumų sezonas: į Klaipėdos medikus kreipiasi vis daugiau gyventojų

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipėdos filialo vadovė Regina Pocienė sakė, kad per šį savaitgalį fiksuotos smulkios traumos, tokios kaip rankų ir kojų lūžiai. Tačiau susiduriama ir su kita opia problema.
„Yra pailgėjęs mūsų atvykimas į iškvietimo vietą. Dėl apsnigusių kelių, kiemų. Ir toliau nuo jų reikia automobilį pastatyti, paeiti pėsčiomis. O dėl sniego, kaip ir kiekvienais metais, natūralu, kad traumų padaugėja, bet kažkokio be proto didelio padaugėjimo tikrai negalėčiau įvardyti, kad būtų rimtų galvos traumų, tikrai ne. Prašytume, kad pacientai turėtų kantrybės laukti mūsų, jeigu jiems tikrai mūsų reikia“, – akcentavo R. Pocienė.
Anot pašnekovės, žmonės traumas patyrė nukrisdami ant slidžių dangų.
Po sniegu esant ledui ir pašalus, tokios vietos tampa itin pavojingos, todėl svarbu vaikščioti atsargiai, naudoti tinkamą avalynę ir, jei įmanoma, vengti vaikščioti nenuvalytomis ir nepabarstytomis teritorijomis.
„Yra ir rankų, ir kojų lūžių, bet jų nėra daugiau, negu kiekvieną žiemą. Yra įprastas padidėjimas. Nuo sniego veikiausiai visi buvome atpratę, tiek mes, tiek pacientai. Reikėtų tiesiog saugoti save, neiti, nevažiuoti be reikalo ir nekviesti greitosios pagalbos be reikalo. Nes važiuojame lygiai tais pačiais keliais, kaip ir visi kiti. Kantrybės visiems“, – palinkėjo R. Pocienė.
