 Praeivius pribloškė netvarka

Praeivius pribloškė netvarka

2026-06-11 14:35
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos senamiestis kasdien traukia tiek miestiečius, tiek turistus, tačiau ne visos jo vietos palieka gerą įspūdį. Praeiviai atkreipė dėmesį į vieną Tiltų gatvėje esantį pastatą, kuris, anot jų, atrodo apleistas ir netvarkingas.

Netvarka: praeiviai skundžiasi prie pastato besimėtančiomis šiukšlėmis ir nemaloniu kvapu.
Netvarka: praeiviai skundžiasi prie pastato besimėtančiomis šiukšlėmis ir nemaloniu kvapu. / K. Audickaitės nuotr.

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Gyventojai pastebi, esą šalia Tiltų g. 3 pastato mėtosi įvairios šiukšlės, maisto likučiai, o pati vieta atrodo neprižiūrėta.

Žmones stebina ne tik netvarka, bet ir sklindantis nemalonus kvapas.

„Einant pro šią vietą pasklinda dvokas – panašu, kad ten ne vienoje vietoje yra apvemta, mėtosi maisto likučiai, smulkios šiukšlės. Vieta yra purvina, tamsi, netvarkinga ir tikrai nepuošia senamiesčio“, – pasakojo pasipiktinęs klaipėdietis Jonas.

Gyventojai tikisi, kad teritorija artimiausiu metu bus sutvarkyta, o atsakingi asmenys imsis priemonių užtikrinti tvarką.

Šiame straipsnyje:
Tiltų gatvė
pastatas
netvarka

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