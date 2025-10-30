Poros savaitgalis miške – surinkta 200 padangų

Jaunos poros pademonstruota iniciatyva rodo pavyzdį daugeliui gyventojų.
Žmonės, dažnokai važiavę pro Vanagų kaimo teritorijoje stūksojusią padangų krūvą, neapsikentė ir visa tai išvalė niekieno neraginami.
„Dažnai pravažiuodavome pro šalį ir pagalvodavome, ar kas nors išveš tą padangų krūvą? Savaitgalį Gargžduose vyko padangų surinkimo akcija, organizuota įstaigos „Gargždų švara“. Paskutiniu metu ta krūva ėmė augti, matyt, visi aplinkiniai vežė ir metė padangas į krūvą“, – pasakojo I. Štitilienė.
Moteris su vyru specialiai savaitgaliui išsinuomojo mikroautobusą.
„Ir atvažiavome. O ką daryti? Vos tik atsiranda kelios padangos pakelėje, krūva mikliai išauga“, – tikino moteris.
Sunkiausias darbas teko ketvergiškių šeimos galvai – A. Štitilis kai kurias padangas turėjo vilkti iš purvo, o kitos jau buvo apaugusios žole.
„Net traktoriaus padangų radome. Virš 200 jų surinkome“, – tarstelėjo A. Štitilis.
Porai teko du reisus sukti į Gargždus, kur yra atliekų aikštelė.
„Netilpo visos. Ir taip ėmėme aukštu stogu autobusiuką, bet kas iš to“, – pasakojo vietiniai.
Atvežę padangas į atliekų surinkimo aikštelę, ketvergiškiai išvydo pusantro kilometro nutįsusią eilę prie vartų.
„Buvo tiek žmonių, kad organizatoriai norėjo jau ir vartus uždaryti. Bet išgirdę, ką mes darome, kad renkame padangas miške, organizatoriai mus be eilės įleido, kad tik vyras galėtų greitai padangas iškrauti“, – pasakojo I. Štitilienė.
Akcijos sumanytojai suprato, kad žmonės savomis rankomis renka padangas iš miško, jos nėra jų kokios nors ūkinės veiklos atliekos.
„Pirmą reisą apie pirmą dienos padarėme ir skubėjome atgal į mišką, kad tik spėtume iki akcijos pabaigos viską surinkti. Mūsų net palaukė, kol sugrįšime“, – pasakojo I. Štitilienė.
Suvežus apie 200 vienetų padangų, Inai ir Audriui teko vežti nuomotą autobusiuką į plovyklą.
„Net mašinos vidų reikėjo plauti. Vyras visas šlapias ir purvinas liko. Bet palyginus kiek žmonės privežė padangų per dvi dienas, tai yra kosminiai skaičiai – virš 130 tonų, tai dideli skaičiai“, – stebėjosi I. Štitilienė.
Moteris ypač džiaugėsi tuo, kad akcijos metu apie atliekų rūšiavimą buvo supažindinami vaikai.
„Baudomis nieko nepasieksime. Nuo auklėjimo viskas priklauso. Žmogus nuo vaikystės turi būti mokomas tam tikrų dalykų, kad jam nešautų į galvą suaugus švystelėti padangą į krūmus“, – nuomonę išsakė gyventoja.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai