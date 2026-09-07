 Po šimtmečio vėl prasidės Šventosios uosto statyba

Po šimtmečio vėl prasidės Šventosios uosto statyba

2026-09-07 12:20
Palangos miesto savivaldybės inf.

Šventosios paplūdimyje, prie istorinio senojo molo, prieš 100 metų buvo padėtas kertinis Šventosios uosto akmuo ir pradėtos statybos. Rugsėjo 11-ąją ši istorija tęsis, skelbia Palangos miesto savivaldybė.

Šventosios uosto statybų pradžios pašventinimo iškilmės, 1925 m.
Šventosios uosto statybų pradžios pašventinimo iškilmės, 1925 m. / Palangos viešosios bibliotekos fondų nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Po šimto metų Šventojoje vėl bus padėtas kertinis akmuo ir pradėtas pagrindinių uosto hidrotechninių statinių jūroje statybos etapas.

Kas bus pastatyta?

– 647,5 m – pietinis molas su krantinėmis ir 9 m pločio promenada

– 402,5 m – šiaurinis molas, saugantis krantą ir uosto įplauką

Taip pat: krantinės, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas bei įrengiama kita uosto infrastruktūra.

Atkurtas Šventosios uostas bus skirtas žmonėms, laivams, žvejybai, buriavimui ir turizmui, taps svarbia Lietuvos jūrinės kultūros ir jūrinės ekonomikos dalimi.

„Ateikite būti šios istorijos dalimi! Kviečiame palangiškius, šventojiškius, pajūrio gyventojus ir visus Lietuvos žmones. Ateikime prie jūros įsiamžinti istorinėse nuotraukose ir kartu paliudyti išskirtinės akimirkos, kai po šimto metų Šventosios uosto istorija pradeda naują puslapį“, – rašoma Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje.

Kada? Rugsėjo 11 d. 11 val.

Kur? Šventojoje, prie istorinio senojo molo

Šiame straipsnyje:
Šventosios uostas
Šventosios uosto statyba
renginys
Rugsėjo 11 diena

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