 Po kaitros – vėsesni orai

Po kaitros – vėsesni orai

2026-06-20 05:00
Klaudija Audickaitė

Po vasariškai karšto savaitgalio Klaipėdoje orai ims keistis. Sinoptikų duomenimis, jau nuo sekmadienio temperatūra pradės pamažu slūgti, o kitą savaitę pajūryje vyraus gaivesni ir kiek vėjuoti orai – didesnio lietaus kol kas nenumatoma.

Prognozės: po karšto savaitgalio Klaipėdoje temperatūra pamažu kris, tačiau didesnio lietaus jau nenumatoma.
Prognozės: po karšto savaitgalio Klaipėdoje temperatūra pamažu kris, tačiau didesnio lietaus jau nenumatoma. / L. Dykovaitės nuotr.

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Šeštadienis bus šilčiausia šios savaitės diena. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, lietaus nenumatoma, o termometrai rodys 26–28 laipsnius šilumos.

Sekmadienį orai permainingesni – naktį ir ryte vietomis gali trumpai palyti, numatoma perkūnija. Nors naktis išliks šilta – 15–17 laipsnių, dieną temperatūra jau nebekils taip aukštai ir sieks 21–23 laipsnius šilumos. Naujos savaitės pradžia žymesnių kritulių neatneš.

Pirmadienį ir antradienį vyraus vakarinių krypčių vėjai, dangus dažniau bus giedresnis, o oro temperatūra dienomis laikysis ties 18–21 laipsniu šilumos. Naktys išliks gana šiltos – apie 13–15 laipsnių šilumos.

Trečiadienį orai išliks panašūs – lietaus nenumatoma, o dieną termometrai rodys 18–20 laipsnių šilumos. Vis dėlto antroje savaitės pusėje sustiprės vėjas.

Ketvirtadienį ir penktadienį pajūryje pūs smarkesnis šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai vietomis gali siekti 15–17 m/s. Tuo metu temperatūra dar kiek nukris – dienomis vyraus 17–19 laipsnių šiluma. Nors orai taps gaivesni, lietaus ir toliau prognozuojama nedaug.

Kitą šeštadienį dangų dažniau dengs debesys, tačiau žymesnių kritulių nenumatoma, sekmadienis turėtų būti sausas. Naktimis laikysis 12–14 laipsnių šiluma, o dienomis oras sušils iki 20–22 laipsnių. Sinoptikų teigimu, artimiausiomis dienomis Klaipėdoje didelių oro pokyčių nenumatoma – kaitrą pakeis įprasta pajūrio vasara su gaivesniu vėju ir kiek malonesne temperatūra.

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