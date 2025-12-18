Pirmoji Kretingos rajono garbės ambasadorė – Aida Kiškytė-Degeix

A. Kiškytė-Degeix įvertinta už jos pastangas pristatant Kretingos rajono kultūrą Prancūzijoje, savo krašto ir visos Lietuvos garsinimą tarptautinėje erdvėje, kultūrinių ryšių tarp dviejų valstybių plėtojimą.
Paskirtoji Garbės ambasadorė gimė ir augo Kretingoje, Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, dar studijų metais bendradarbiavo su Kretingos rajone leidžiamu laikraščiu „Pajūrio naujienos“, taip pat su „Lietuvos aidu“ ir kt. Po studijų išvažiavo gyventi į Prancūziją, Dordonės regiono Sanilhac miestą, kuriame su šeima gyvena jau 30 metų. Šiuo metu ji dirba vietiniame radijuje „Radio Périgeux 103“, yra Bordo apeliaciniam teismui prisiekusi vertėja.
Išvykusi gyventi į kitą šalį, A. Kiškytė-Degeix visada palaikė ir iki šiol palaiko ryšius su gimtine. Kartu su draugais prancūzais ir čia gyvenančiais lietuviais 2002 m. įkūrė prancūzų-lietuvių asociaciją „Lietuva“, kuriai šiuo metu vadovauja. Dėl šios asociacijos įsitraukimo Prancūzijoje lankėsi bei įvairiuose renginiuose dalyvavo įvairių profesijų atstovai iš Lietuvos, tarp kurių – Kretingos futbolininkai, liaudiškų šokių grupė „Toncius“, į Perigio muziejų buvo atvežta Kretingos muziejaus Užgavėnių kaukių kolekcija, prancūzų-lietuvių kalbomis išleista knyga apie Užgavėnių tradicijas Kretingoje ir Dordonėje.
A. Kiškytė-Degeix taip pat yra pristačiusi lietuviškus šaltibarščius Tarptautiniame gurmaniškos knygos festivalyje Perigio mieste, paruošusi keletą radijo laidų apie Lietuvą ir jos žmones, aktyviai dalyvauja Prancūzijos-Lietuvos asociacijos „Coordination France-Lituanie“ veikloje. 2019 m. Prancūzija už aktyvią visuomeninę veiklą A. Kiškytę-Degeix apdovanojo sidabro medaliu.
Kraštietei specialus Garbės ambasadoriaus ženkliukas ir oficialus Savivaldybės Ambasadoriaus vardo suteikimo faktą liudijantis pažymėjimas bus įteiktas kitąmet, A. Kiškytės-Degeix viešnagės Kretingoje, kurios data dar derinama, metu.
Kretingos rajono garbės ambasadoriaus vardas gali būti suteikiamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos ir užsienio piliečiams, kurie aktyviai veikia verslo, turizmo, investicijų, kultūros, sporto, socialinės plėtros ar kitose srityse bei sutinka atstovauti Kretingos rajonui, garsinti jo vardą ir dalytis sukaupta profesine patirtimi įgyvendinant Savivaldybės iniciatyvas, projektus, užmezgant ryšius bei kt.
Garbės ambasadorius skiria Savivaldybės taryba, remdamasi Kretingos rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos teikimu.
