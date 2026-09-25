Pietinės uosto dalies projektas pajudėjo

Atvers naujas galimybes
Susisiekimo ministras Juras Taminskas džiaugiasi, kad istorinis projektas juda pirmyn, nes jau priartėta prie pirmųjų darbų, kai bus pradėta kurti nauja uosto teritorija, savo dydžiu prilygstanti ištisam miesto gyvenamajam rajonui.
„Tai bus didžiausia uosto plėtra per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją – investicija, kuri ateinančiais dešimtmečiais augins uostą, kurs milijardinę vertę mūsų ekonomikai ir stiprins visų mūsų saugumą“, – pabrėžė ministras.
Pasak Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, pietinės uosto dalies išvystymo projekto pradžia tampa pasiekiama ranka.
Statybvietėje jau įsikūrė molus statysiantys rangovai, o dabar žengiamas dar vienas žingsnis – pradedamas visos šios didžiulės teritorijos rangos konkursas.
„Tai svarbus etapas, priartinantis mus prie kur kas svarbesnių tikslų nei tiesiog naujų krantinių sukūrimas. Pietinės uosto dalies išvystymo projektas atvers naujas galimybes ir Klaipėdos uostui, ir Lietuvai – naujoji teritorija trauks investuotojus, čia kursis terminalai, o tai reiškia naujas darbo vietas, augančią ekonomiką ir dar stipresnį šalies transporto ir logistikos sektorių. Šiuo projektu kuriame uostą, kuris mūsų valstybę stiprins ne vieną dešimtmetį“, – pabrėžė A. Latakas.
Tai bus didžiausia uosto plėtra per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją – investicija, kuri ateinančiais dešimtmečiais augins uostą.
Keisis teritorijos ribos
Būsimas pietinės uosto dalies statybų rangovas įsipareigos Kuršių mariose suformuoti naują teritoriją ir pastatyti 1,3 tūkst. m krantinę, demontuoti 110 kV elektros energijos perdavimo oro linijos Marios–Juodkrantė atkarpą ir įrengti naują požeminės kabelinės elektros liniją.
Taip pat rangovas prisidės prie vieno iš molų statybos, atliks akvatorijos gilinimo darbus, įrengs lietaus nuotekų tinklus, krantosauginę sienutę ties Kiaulės Nugaros sala.
Pietinės uosto dalies išvystymo projektu Klaipėda perbraižo dabartines uosto ribas.
100 ha ploto teritorijoje kursis nauji terminalai, bus plečiama konteinerių krova, įžvelgiamas jūrinės inžinerinės pramonės potencialas.
Skelbs operatoriaus atranką
Skaičiuojama, kad per metus išvystytoje pietinėje uosto dalyje galėtų būti perkraunama apie 30 mln. tonų krovinių.
Naujos apimties uosto veiklos ir krovos potencialą kuriančiam projektui skiriama didžioji 2026–2029 m. Klaipėdos uosto strateginio veiklos plano investicinės programos lėšų dalis – beveik 600 mln. eurų.
Vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Šio mėnesio pradžioje Uosto direkcijoje vykusiame Vyriausybės posėdyje patvirtinta naujosios teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarka.
Operatoriaus, kuris vykdys veiklą būsimoje teritorijoje, atrankos konkursas bus skelbiamas kiek vėliau šiemet.
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