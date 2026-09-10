Pėstieji vis dar ignoruoja draudimą

Daugiausia klausimų kyla miesto svečiams ir turistams, kurie, neįvertinę laikinos eismo tvarkos, eina tiesiai per gatvę.
Tačiau čia eismo organizavimas šiuo metu yra laikinas ir susijęs su Atgimimo aikštės rekonstrukcija.
Nors draudžiama vieta gatvei kirsti jau kurį laiką aiškiai pažymėta, pėstieji ne visada paiso esamų ženklų.
Klaipėdiečiai su dabartine tvarka jau spėjo susipažinti – jie gatvę kerta ties artimiausia pėsčiųjų perėja, tačiau miesto svečiams situacija yra ne tokia aiški.
Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėja Lina Žemaitytė aiškino, kad kol vyksta Atgimimo aikštės rekonstrukcija, eismo organizavimo tvarka čia išliks laikina.
„Šiuo metu eismo organizavimo tvarka šioje miesto dalyje yra laikina ir galios iki Atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbų pabaigos. Klaipėdiečiai su esama situacija jau yra susipažinę ir renkasi alternatyvius maršrutus arba gatvę kerta ties artimiausia reguliuojama pėsčiųjų perėja“, – teigė L. Žemaitytė.
Pasak jos, miesto svečių ir turistų prašoma atidžiai stebėti kelio ženklus bei pasirinkti kitą saugų maršrutą.
„Miesto svečių ir turistų prašoma atsižvelgti į esamą situaciją, vadovautis kelio ženklais bei, esant poreikiui, pasirinkti kitą saugų maršrutą“, – pažymėjo savivaldybės atstovė.
Pažymėtina, kad iki šiol miesto savivaldybė dėl šios konkrečios vietos nėra gavusi gyventojų skundų ar prašymų keisti esamą eismo organizavimo tvarką.
Tuo metu už pėsčiųjų daromus pažeidimus atsakomybės reikalauja policininkai. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus už tokius pažeidimus surašo policija.
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