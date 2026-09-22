„Peliukas“ ištrūko iš šabakštyno

Iki šiol šalia skulptūros esantis gėlynas buvo apleistas – jame netrūko nudžiūvusių augalų, nukritusių lapų ir piktžolių.
Tačiau ši erdvė sulaukė pokyčių.
Pasak gyventojų, nuo pat ankstyvo ryto prie skulptūros su kastuvais rankose darbavosi merginos.
Kruopščiai atliktu darbu pasidžiaugęs vienas klaipėdietis juokavo, kad į talką galėjo atskubėti ir vyrai, tačiau, anot jo, svarbiausia – akivaizdus rezultatas.
Uostamiesčio savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kad gėlyno sutvarkymą organizavo Klaipėdos savivaldybės administracija.
Pasak skyriaus vadovės, dėl prastos šios teritorijos būklės buvo gautas gyventojo pastebėjimas.
„Dalis gėlyne augusių augalų buvo pažeisti, nudegę. Juos prižiūrėjome, tręšėme, stengėmės atgaivinti. Kai kurie po truputį atsitiesė, tačiau ne visiems pavyko – dalis taip ir neatsigavo, nudžiūvo“, – teigė I. Kubilienė.
Anot skyriaus vedėjos, teko priimti sprendimą ir dėl gėlyne prie peliuko skulptūros buvusių buksmedžių.
„Kadangi buksmedžiams grėsmę keliantis kenkėjas šiuo metu yra plačiai paplitęs, nuspręsta visus gėlyne augusius buksmedžius pašalinti ir jų nebesodinti“, – pasakojo I. Kubilienė.
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