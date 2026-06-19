Patvirtintos naujos „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainos: pokyčiai įsigalios nuo rugpjūčio 1 d.

Šiuo metu Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka 2,96 Eur/m³ daugiabučiuose, o individualiuose namuose – 2,92 Eur/m³. Nuo rugpjūčio 1 d. šie tarifai keisis: daugiabučiuose gyventojai mokės 2,99 Eur/m³, o individualiuose namuose – 2,95 Eur/m³. Šios kainos pateikiamos su PVM mokesčiu.
VERT sprendimu taip pat atnaujintas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įkainis, kuris juridiniams asmenims sieks 0,26 Eur/m³ be PVM. Nežymų kainų pokytį lėmė būtinybė užtikrinti tvarią infrastruktūros plėtrą ir patikimą paslaugų teikimą.
Atkreipiamas dėmesys, jog gyventojams ir juridiniams klientams nesikeis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis, t. y. apskaitos veiklos kaina išlieka tokia pati.
Bendrovės tikslas yra užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą ilgalaikėje perspektyvoje. 2025–2029 metų investicijų programoje numatytos nuoseklios investicijos, kurios orientuotos į infrastruktūros modernizavimą, veiklos efektyvinimą ir darnią plėtrą. Dėmesys skiriamas ir paviršinių nuotekų infrastruktūrai – siekiama efektyviau tvarkyti lietaus nuotekas ir mažinti užliejimų riziką, kuri didėja dėl ekstremalių liūčių ir jų metu iškrentančio didžiulio kritulių kiekio.
Kaip numato galiojantys teisės aktai, patvirtintos kainos galios ne trumpiau kaip vienerius metus – iki kito perskaičiavimo, o išsami informacija apie visus kainų pokyčius skelbiama bendrovės interneto svetainėje.
AB „Klaipėdos vanduo“ – didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 tūkst. klientų ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone. Bendrovė eksploatuoja 39 vandenvietes ir 13 nuotekų valyklų, įskaitant modernią Klaipėdos miesto nuotekų valyklą. „Klaipėdos vanduo“ yra seniausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje, veikianti nuo 1902 metų.
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