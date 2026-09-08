Parduos keturis Klaipėdos savivaldybės būstus

Mieste yra nemažai savivaldybei priklausančių būstų, kuriuos gyvenantys žmonės nuomojasi iš savivaldybės.
Klaipėdos savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis patvirtino, kad artimiausiu metu bus parduodami miestui priklausantys keturi būstai, kurių juose gyvenę asmenys nepriklausomybės pradžioje neprivatizavo.
„Šiuo atveju keturiuose būstuose gyvenantys žmonės pateikė prašymą išsipirkti butus. Tokia galimybė yra, jei nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos. Pagal įstatymą jie turi teisę už rinkos kainą įsigyti šiuos būstus iš savivaldybės. Tokia praktika netaikoma socialiniam būstui, socialinis būstas neparduodamas“, – pabrėžė E. Simokaitis.
Savivaldybės tarybai bus siūloma pritarti parduoti miestui priklausančius keturis būstus už rinkos kainą.
Švyturio g. esantį 1960 m. statybos butą, kurio plotas 50,73 kv. metro, jame gyvenantis žmogus galės įsigyti už 77,7 tūkst. eurų.
Balandžių g. 1945 m. statytame name 31 kv. metro ploto būstą jo nuomininkas galės įsigyti už 60,6 tūkst. eurų.
Sportininkų g. 1963 m. statybos name 42 kv. metro ploto būstą nuomininkas įsigis už 81 tūkst. eurų.
Vyšnių g. 1955 m. statytame name trečdalio būsto (23 kv. m) įsigijimas nuomininkui kainuos 12,4 tūkst. eurų.
„Savivaldybė gautas lėšas galės panaudoti naujo socialinio būsto pirkimui ar remontui. Tad parduoti nuomojamus savivaldybės butus labiau apsimoka nei juos nuomoti. Per metus parduodama 10–15 tokių nuomojamų savivaldybės būstų“, – teigė E. Simokaitis.
Šiam savivaldybės būstų pardavimui artimiausiame Klaipėdos tarybos posėdyje rugsėjo pabaigoje dar turėtų pritarti miesto politikai.
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