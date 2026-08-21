 Paramos ieško senu adresu

Paramos ieško senu adresu

2026-08-21 11:46
Asta Dykovienė

Nors Klaipėdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius iš senųjų patalpų Vytauto gatvėje į naująjį klientų aptarnavimo centrą Taikos prospekte persikėlė daugiau nei prieš pusketvirtų metų, vis dar atsiranda klaipėdiečių, kurie paramos ieško senuoju adresu.

Permainos: pastatas Vytauto g. 13, kuriame ilgus metus veikė Socialinės paramos skyrius, dabar remontuojamas, po remonto čia įsikels savivaldybės administracijos darbuotojai.
Permainos: pastatas Vytauto g. 13, kuriame ilgus metus veikė Socialinės paramos skyrius, dabar remontuojamas, po remonto čia įsikels savivaldybės administracijos darbuotojai. / I. Kiseliovaitės nuotr.

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Vytauto g. ties 13 numeriu pažymėtu pastatu, kuris šiuo metu yra remontuojamas, sutrikęs vaikštinėjo pusamžis klaipėdietis, negalėdamas suprasti, esą kur dingo ilgus metus čia veikęs Socialinės paramos skyrius.

Tokių, kurie paramos ieško senuoju adresu, yra ir daugiau, nors čia veikęs skyrius į naująjį savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Taikos pr. 52C persikėlė dar 2022 m. gruodžio pradžioje.

Buvusiose skyriaus patalpose Vytauto gatvėje šiuo metu vyksta pastato vidaus patalpų remontas bei šildymo sistemos atnaujinimas.

Projektas apima ir vidaus patalpų sutvarkymą, elektros instaliacijos bei inžinerinių sistemų darbus.

Po remonto į šį Klaipėdos savivaldybei priklausantį pastatą persikels kažkuris savivaldybės administracijos skyrius.

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