Palangos komanda pasižymėjo rungtyse

Rugpjūčio 5-ąją Juodkrantės centriniame paplūdimyje surengtas 15-asis Lietuvos paplūdimių gelbėtojų čempionatas.
Į varžybas susirinko stipriausi šalies gelbėtojai, kurie savo jėgas išbandė prieš artėjantį pasaulio čempionatą.
Čempionate varžėsi penkios komandos – Klaipėdos, Palangos, Neringos, Kauno ir Vilniaus.
Dalyvių laukė penkios rungtys: estafetė, 400 metrų plaukimas jūroje, 90 metrų sprintas ant smėlio, skęstančiojo gelbėjimo bei „Vėliavėlės“ rungtys.
Nors bendroje įskaitoje Palangos komanda užėmė ketvirtąją vietą, atskirose rungtyse gelbėtojams sekėsi gerokai sėkmingiau.
Palangos atstovai iškovojo dvi pirmąsias vietas, dvi antrąsias ir vieną trečiąją vietą.
Pirmąją vietą „Vėliavėlės“ rungtyje iškovojo Emilija Česnakaitė, o pirmoji vieta 400 metrų plaukimo jūroje atiteko Guodai Stančikaitei.
Šioje rungtyje Palangos atstovas Jonas Bubnys užėmė antrąją vietą.
Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas komandos pasirodymą vertino palankiai, tačiau atkreipė dėmesį, kad šių metų čempionato sąlygos nebuvo visiškai tokios, su kokiomis gelbėtojai susiduria realiose situacijose.
„Mano nuomone, sąlygos šiemet buvo per geros rungtynėms. Jūra buvo lygi, kaip baseinas. Tačiau dažniausiai jūroje būna trijų balų bangavimas, srovės – visiškai kita situacija. Manau, kad galbūt to šiemet ir trūko“, – teigė K. Pirožnikas.
Anot gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojo, gelbėtojai daugiausia dėmesio skiria pasirengimui dirbti sudėtingomis jūros sąlygomis.
„Mes esame profesionalai, kurie gelbėja žmones per bangas, todėl ir treniruojamės tokiomis sąlygomis. Kai jūra lygi, tokios treniruotės mums nėra prasmingos. Juk plaukimas jūroje ir plaukimas baseine – du visiškai skirtingi dalykai“, – pabrėžė K. Pirožnikas.
Naujausi komentarai