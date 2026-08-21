Palangos gelbėtojams trūko kantrybė – viešai kreipėsi į Vaiko teisių tarnybą

„Malonius pažadus ir gerus ketinimus girdime jau ne pirmus metus. Vis dar laukiame konkrečių veiksmų ir sprendimų, kurie užtikrintų, kad tokios situacijos ateityje nebesikartotų.
Vaikų teisių apsaugos institucijos ne kartą žadėjo imtis priemonių, kad nepilnamečiai vaikai nebūtų paliekami vieni maudytis, tačiau realių pokyčių vis dar pasigendame.
Mes, kaip gelbėtojai, neturime teisės skirti baudų ar taikyti kitų sankcijų neatsakingai besielgiantiems tėvams, todėl šios tarnybos aktyvus įsitraukimas ir glaudesnis bendradarbiavimas mums būtų itin svarbus. Tik bendromis pastangomis galime užkirsti kelią tokioms situacijoms ir užtikrinti vaikų saugumą.
Jokiu būdu dėl įvykstančių nelaimių nekaltiname Vaikų teisių apsaugos tarnybos. Tačiau manome, kad glaudesnis institucijų ir gelbėtojų bendradarbiavimas galėtų padėti sumažinti tokių atvejų skaičių.
Daugelis žmonių susimąsto ir savo elgesį pakeičia vos po gelbėtojo įspėjimo. Tačiau, deja, gyvename visuomenėje, kurioje ne visi supranta perspėjimų svarbą – kai kuriems suvokimas ateina tik po skaudžių pasekmių ar piniginių baudų.
Labiausiai norėtųsi, kad tokiems žmonėms supratimas apie atsakomybę ir vaikų saugumą ateitų ne tada, kai jau būna per vėlu, ir ne per savo vaiko gyvybės netektį.
Kreipiuosi į Klaipėdos Vaiko Teisių Apsaugos skyrių bei Lietuvos Respublikos Vyriausybę ieškant bendro sprendimo efektyvesniam neatsakingų tėvų drausminimui.“, – teigiama K. Pirožniko „Facebook“ įraše.
Primename, kad trečiadienį gelbėtojas K.Pirožnikas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas pavojingas vaiko elgesys jūroje. Tuo metu maudytis buvo griežtai draudžiama, tačiau pavojingose bangose buvo pastebėta mažametė. Mergaitės tėvai buvo gerokai toliau kopose ir ištikus nelaimei nebūtų spėję pasirodyti. „Vaikas paliktas vienas situacijoje, kurioje net patyrusiam suaugusiajam gali prireikti pagalbos per kelias sekundes. Tai nėra „vaikas tiesiog nori išsimaudyti“. Tai nėra „mes ją matome iš toli“. Tai yra reali grėsmė vaiko gyvybe.“, – rašė K. Pirožnikas.
Portalas kauno.diena.lt jau rašė, kad šeštadienio, rugpjūčio 15-osios, vakarą Palangoje įvyko skaudi nelaimė – Baltijos jūroje prie Palangos tilto nuskendo 17-metis Lenkijos pilietis.
Palangos miesto gelbėjimo tarnybos duomenimis, Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie skęstančius žmones gavo 20.11 val., o Palangos gelbėtojams informacija perduota 20.13 val.
17-mečio kūnas 21.22 val. rastas už 57 metrų nuo skendimo vietos, maždaug 3 metrų gylyje, prie akmenų susidariusioje duobėje. Atvykę medikai konstatavo jaunuolio mirtį.
Po nelaimės K. Pirožnikas taip pat ragino tėvus nepalikti vaikų prie jūros be suaugusiųjų priežiūros ir priminė, kad Baltijos jūra gali būti pavojinga net tada, kai iš pirmo žvilgsnio atrodo rami.
(be temos)