Palangoje pažeistas dujotiekis: dėl avarijos daliai vartotojų nutrūko dujų tiekimas

„Miško ruošos darbų sunkioji technika antradienį įklimpo pelkėtoje vietovėje Palangoje ir pažeidė dujotiekį. „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) nedelsdamas sureagavo – nuotėkis sustabdytas, pavojaus aplinkiniams nėra. Bendrovė informuoja, kad dujų tiekimas dėl avarijos laikinai nutrūkęs 62 vartotojams“, – rašoma pranešime.
„ESO specialistai reagavo iškart – vos gavus pranešimą, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados. Nuotėkis sustabdytas, aplinkiniams gyventojams pavojaus nėra. Kai tik bus ištraukta dujotiekį pažeidusi technika, pradėsime remonto darbus arba įrengsime laikiną apylankinį dujotiekį“, – teigė ESO vadovas Renaldas Radvila.
Skelbiama, jog dėl avarijos iš viso atjungti 62 vartotojai, iš jų 58 – privatūs klientai.
Apie incidentą informuota Palangos savivaldybė, vietoje dirba tarnybos.
Avarija įvyko Palangos mieste, Hipodromo gatvėje.
