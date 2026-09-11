Pajūryje užfiksuoti grėsmingi vaizdai: jūra pasiekė kopas

Rugsėjo 10-osios vakarą audringos Baltijos vaizdais pasidalyta socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
„Paplūdimio nebėra“, – skelbiama prie vaizdo įrašo.
Įraše matyti smarkiai banguojanti jūra, vandens skalaujama pakrantė bei ant smėlio susikaupusios šakos ir medienos liekanos. Vietomis įprastai matomos plačios smėlio juostos beveik neliko.
Kodėl paplūdimys taip greitai pasikeitė?
Baltijos jūros pakrantė nuolat keičiasi, o labiausiai šie pokyčiai pastebimi per audringus orus. Sustiprėjus vėjui ir bangavimui, vanduo pasiekia aukštesnes paplūdimio vietas, o bangos nuplauna dalį smėlio.
Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija HELCOM nurodo, kad pietinėse Baltijos jūros pakrantėse dėl jų geologinės sandaros kranto erozija yra intensyvesnė nei uolėtose šiaurinės Baltijos pakrantėse. Audrų metu pakilęs vandens lygis ir stiprios bangos dar labiau skatina smėlio išplovimą bei jo pernešimą.
Dalis per audrą nuplauto smėlio nusėda netoli kranto ir suformuoja povandenines seklumas. Nurimus jūrai ir sumažėjus bangavimui, dalis jo gali palaipsniui sugrįžti į paplūdimį. Kita dalis, veikiama srovių, gali būti nunešta į kitus pakrantės ruožus.
Paplūdimys nepradingo visam laikui
Nors socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose atrodo, kad paplūdimio beveik nebeliko, dalį smėlio juostos tuo metu dengė pakilęs vanduo. Tik jam nuslūgus galima tiksliau įvertinti, kiek kranto buvo nuardyta.
HELCOM pabrėžia, kad nuolatinė krantų kaita yra natūralus procesas. Vienose vietose smėlis nuplaunamas, kitose – kaupiamas, todėl paplūdimio plotis gali pastebimai pasikeisti net per trumpą laiką.
Jeigu natūralaus smėlio sugrįžimo nepakanka, labiausiai pažeistuose pajūrio ruožuose gali būti taikomos krantotvarkos priemonės – paplūdimiai papildomi smėliu, tvirtinamas ir apželdinamas kopagūbris.
Audringos jūros stebėti atvykstantiems žmonėms rekomenduojama nesiartinti prie vandens. Pavienės bangos gali pasiekti gerokai aukštesnes pakrantės vietas, o po audros susiformavę statūs smėlio šlaitai – netikėtai nugriūti.
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