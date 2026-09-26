 Pajūryje – bobų vasara

Pajūryje – bobų vasara

2026-09-26 05:00
Klaudija Audickaitė

Po lietingesnio ir vėsesnio savaitgalio orai Klaipėdoje kardinaliai keisis – nuo sekmadienio dangus pamažu šviesės, o temperatūra kils. Pajūryje įsitvirtins sausi ir neįprastai šilti rugsėjo pabaigos orai, anot sinoptikų, į Lietuvą sugrįš tikra bobų vasara.

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Prognozės: Klaipėdoje įsivyraus sausesni ir šiltesni orai – temperatūra dienomis daug kur sieks 18–20 laipsnių šilumos, o lietaus beveik nebus.
Prognozės: Klaipėdoje įsivyraus sausesni ir šiltesni orai – temperatūra dienomis daug kur sieks 18–20 laipsnių šilumos, o lietaus beveik nebus. / Dinaros Fritzsch nuotr.

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Šeštadienio naktį ir dieną pūs pietvakarių, vakarų vėjas – naktį greitis sieks 8–13 m/s, o antroje dienos pusėje gūsiai vietomis sustiprės iki 15 m/s. Naktį numatomas smarkesnis lietus, dieną lietus bus nedidelis. Temperatūra naktį laikysis apie 12–14, o dieną – 15–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienį orai pradės sparčiai keistis – naktį dar gali trumpai palyti, tačiau diena jau bus be lietaus. Vėjas bus silpnas, o termometrai rodys plius 18–20 laipsnių. Dangus šviesės, o rudenišką nuotaiką vis labiau keis šiluma.

Pirmadienį lietaus taip pat nenumatoma – naktį bus apie 9–11 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra kils iki plius 18–21 laipsnio. Vėjas bus nestiprus, tad, pasak sinoptikų, lauke bus dar maloniau nei savaitgalį.

Antradienį lietaus nenumatoma, naktį bus apie 10–12, o dieną – 18–20 laipsnių šilumos. Ir naktį, ir dieną pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas.

Trečiadienį taip pat lietaus nebus, o dieną termometrai rodys plius 18–20 laipsnių. Vėjas bus silpnas, pietryčių krypties – naktį 3–7 m/s, o dieną – 4–8 m/s.

Pirmąją spalio dieną, ketvirtadienį, lietaus taip pat nebus. Vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Naktį temperatūra sieks 10–12, o dieną 17–19 laipsnių šilumos.

Penktadienį oras vis dar bus vasariškas, pūs pietryčių vėjas – naktį jo greitis bus 6–11 m/s, dieną – 7–12 m/s. Diena bus be lietaus, naktį temperatūra sieks 10–12 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki plius 16–18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, kitą savaitę į pajūrį sugrįš tikrai šilta ir saulėta bobų vasara.

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