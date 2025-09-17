Pajūrio gelbėtojai baigė sezoną

„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki pasakojo, kad jūra šią vasarą buvo itin nerami.
„Sezonas buvo sudėtingas, nes nuolatos buvo vėjas, didelis jūros bangavimas. Dažniau plevėsuodavo raudona vėliava, draudžianti maudytis. Vasara buvo šalta. Problema ta, kad įsibėgėdavo bangavimas, tada pradėdavo rimti, o nespėjus nurimti, vėl įsibėgėdavo, dėl to stipriai vyravo atgalinės srovės. Buvo mažai karštų, saulėtų dienų. Tik šiltesnėmis dienomis masė poilsiautojų puolė prie jūros pasinaudoti proga, kad geras oras. Kai ištisai geras oras, niekas neskubėdavo, ramiai ateidavo į paplūdimius ir ilsėdavosi, o kadangi buvo mažai tokių dienų, tai bandydavo išnaudoti tas gražias, saulėtas dienas ir ateidami prie jūros pamiršdavo apie savo saugumą“, – pastebėjo A. Siakki.
Anot jo, viena dažniausių problemų, su kuria gelbėtojams teko susidurti, – vaikų nepriežiūra. Tėvai, atvykę su mažamečiais prie jūros, pamiršdavo jais rūpintis, o gelbėtojams priminus, kad vienų vaikų leisti prie vandens negalima, pykdavo.
Šiemet buvo mažiau skendimų.
„Dėl nepriežiūros paskendo septynerių metų ukrainietis. Šiemet buvo mažiau skendimų. Iš viso buvo išgelbėti šeši žmonės. Buvo ir naujovė – ten kur yra atgalinės srovės, duobės, už penkių metrų nuo kranto buvo įrengtos 70 metrų ilgio virvės su plūdurais, kad žmonės į tą vietą neitų, o jeigu ten pakliūtų, galėtų už virvės pasilaikyti, kad jų nenuneštų atgalinės srovės į jūrą. Tad pačios pavojingiausios vietos buvo pažymėtos plūdurais“, – tikino pašnekovas.
Praėjusiais metais buvo išgelbėti 33 skendę asmenys.
Šįmet susidurta ir su agresyviais alkoholio vartojusiais asmenimis. Ne vienam jų buvo kviečiama policija.
Taip pat būta vandalizmo atvejų, dėl kurių jau kreiptasi ir į policiją. Ar kaltininkai surasti, kol kas neatskleidžiama.
„Negaliu pakomentuoti, pavyko ar ne, nes policijai duotas pareiškimas, jie aiškinasi. Dar vyksta tyrimas. O vandalizmo būta – ir grafičius paišydavo, ir suoliukus laužydavo, takai taip pat buvo sulaužyti. Persirengimo kabinas mūsų darbuotojai uždažydavo, ir viskas“, – kalbėjo A. Siakki.
