 Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai: prisitaikome prie rudens ritmo!

Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai: prisitaikome prie rudens ritmo!

2026-08-28 05:00 kauno.diena.lt inf.

Ruduo į miestą grąžina įprastą ritmą – moksleiviai ir studentai grįžta į mokymosi įstaigas, o atostogautojai – į darbus. Siekdami užtikrinti, kad kelionės viešuoju transportu būtų kuo patogesnės nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. atnaujiname autobusų maršrutų tvarkaraščius.

<span>Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai: prisitaikome prie rudens ritmo!</span>
Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai: prisitaikome prie rudens ritmo! / KKT nuotr.

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iki kultūros

Sugrįžtantys mokslo metų maršrutai ir dažnesni reisai piko metu

Prasidėjus mokslo metams, didžiausią dėmesį skiriame tam, kad rytinės ir popietinės kelionės į mokyklas bei darbus būtų greitos ir patogios.

– Nr. 2, 2A, 8, 14, 15, 18, 30: Darbo dienomis šių maršrutų autobusai kursuos gerokai dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu.

– Nr. 13, 35 ir 37: Po vasaros pertraukos šie maršrutai grįžta į miesto gatves ir kursuos visą mokslo metų laikotarpį.

– Nr. 116 (maršrutinis taksi): Darbo dienomis pridedamas papildomas reisas vakarinio piko metu (16–17 val.).

Atsisveikiname su vasaros maršrutais ir retiname reisus į pajūrį

Sumažėjus poilsiautojų srautams, optimizuojame pajūrio ir poilsines kryptis.

– Nr. 4A: Šis vasaros autobuso maršrutas šaltuoju metų laiku nebekursuos. Paskutinė jo važiavimo diena – rugpjūčio 31 d.

– Nr. 6 ir 24: Retinami važiavimai visomis dienomis.

– Vandens autobusas L1: Atsisveikiname su kelionėmis upe. Paskutinė plaukimo diena – rugpjūčio 30 d.

Geros žinios dėl infrastruktūros atnaujinimo

Šilutės plento atkarpos (tarp Jūrininkų pr. ir Smiltelės g.) rekonstrukcijos darbai eina į pabaigą, todėl grąžiname įprastas trasas!

– Nr. 11 ir 41: Važiuodami šiaurės kryptimi, šie autobusai nebeužsuks į Mogiliovo g. ir grįš į savo įprastas trasas. Vėl bus aptarnaujamos atnaujintos Rimkų pervažos ir Markučių stotelės.

Jūsų patogumui – tvarkaraščių optimizavimas

Rudenį miesto gatvėse išaugus automobilių srautams, siekiame užtikrinti punktualumą, todėl daugelyje maršrutų pakoregavome kelionės trukmes:

– Nr. 3: Darbo dienomis vakarais kursuos šiek tiek rečiau.

– Nr. 4: Darbo dienomis reisų skaičius nesikeičia, bet vidurdienio važiavimus priderinome prie pamokų pabaigos laiko ir patogesnių persėdimų. Savaitgaliais maršrutas kursuos rečiau.

– Nr. 7: Jūsų patogumui grąžinamas ankstyvasis (05.49 val.) reisas. Kiti dienos laikai pakoreguoti taip, kad būtų patogu persėsti į 14-ąjį maršrutą.

– Nr. 9 ir 10: Važiavimų bus šiek tiek mažiau, tačiau pakoregavome važiavimo trukmes, kad išvengtume vėlavimų dėl spūsčių.

– Nr. 17: Dėl rytinių spūsčių ankstinami rytiniai išvykimai (iš Ragainės stotelės) bei ilginamas suplanuotas kelionės laikas.

– Nr. 25 ir 26: Dėl intensyvesnio eismo dalis rytinių reisų bus ankstinami, taip pat ilginamas suplanuotas kelionės laikas, siekiant išvengti vėlavimų.

– Nr. 31 (į Palangos oro uostą): Koreguojami tvarkaraščiai, derinant juos prie lėktuvų atvykimo/išvykimo laikų.

– Nr. 5: Visomis dienomis koreguojami vėlyvųjų vakarinių reisų tvarkaraščiai. Atkreipiame dėmesį, kad nuo rugsėjo 1 d. važiuojant šiaurės kryptimi (Jūrininkų–Žiedo), autobusai nebestos Sendvario stotelėje.

KKT inf.

Naujiena Klaipėdos rajono gyventojams!

Nuo rugsėjo 1 d. mūsų viešojo transporto tinklą papildo visiškai naujas maršrutas Nr. 113! Tai ilgai lauktas pokytis, kuris leis rajono gyventojams planuoti savo keliones dar patogiau ir greičiau.

Trasa: Gargždai – Leliai – Ginduliai – Slengiai – Klipščiai. [schema 113].

KKT inf.

Atnaujintus tvarkaraščius kviečiame pasitikrinti čia: https://m.stops.lt/klaipeda/

Saugių ir patogių kelionių rudenėjančiame mieste!

KKT komanda

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos keleivinis transportas
tvarkaraščiai
rugsėjo 1 diena
ruduo.

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