Nuo pirmadienio užsidaro Klaipėdos zoologijos sodas

„Dėl nepalankių oro sąlygų ir nuolatinio aplinkos apsaugos institucijų spaudimo esame priversti užverti vartus“, – rašoma Klaipėdos zoologijos sodo pranešime.
Kaip rašė BNS, Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) tęsia administracinio nusižengimo tyrimą dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme žiauriu elgesiu laikomas ir veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai tokia pagalba gyvūnui būtina. Sprendimai dėl atsakomybės bus priimti užbaigus tyrimą.
Rugpjūčio pabaigoje AAD, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė keturis laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žąsį. Kai kurių gyvūnų būklė buvo kritinė.
Atliekant poėmį rasti ir trys nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas.
Rugpjūčio 17 dieną AAD baigė Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimą ir atsakingiems asmenims įteikė patikrinimo aktą. Jame nurodyta, kad per nustatytą vienerių metų terminą, kol galiojo sprendimas neįleisti lankytojų į zoologijos sodą, nustatyti pažeidimai nepašalinti, nesiimta privalomų priemonių.
Nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos, veterinarinė priežiūra, biologinio saugumo reikalavimai. Taip pat neužtikrinti gyvūnų rūšies poreikius atitinkantis šėrimas ir girdymas, mitybos reikalavimai, gyvūnų gerovė bei lankytojų saugumas.
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