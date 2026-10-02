Nuo klaipėdiečių balso iki darbų: po Mokyklos gatvės tiltu pradeda kurtis kalnų dviračių parkas

„Džiugu, kai idėja nustoja būti tik idėja. Pernai per Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą klaipėdiečiai pasakė, ko jiems mieste reikia, balsavo, o šiandien po Mokyklos gatvės tiltu jau po truputį kuriasi kalnų dviračių parkas. Tai bus vieta jaunimui, vaikams ir dviračių sporto mėgėjams – judėti, mokytis, treniruotis, susitikti ir leisti laiką ne prie ekranų, o veikiant. Juda pirmyn ir kitos dvi pernai laimėjusios idėjos – Tauralaukio sporto erdvė šiuo metu yra pirkimų procese, o Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas prasidės netrukus. Tai labai geras įrodymas, kad klaipėdiečių balsas turi svorį. O šių metų Dalyvaujamojo biudžeto idėjų teikimas dar tęsiasi, todėl kviečiu žmones apsidairyti aplink save ir pagalvoti, ko jų rajonui, kiemui ar mėgstamai miesto vietai labiausiai trūksta. Galbūt šiandien tai tik mintis, o po metų ji jau pakeis Klaipėdą“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu teritorijoje pradedami paruošiamieji darbai. Pirmiausia bus imtasi apleistos teritorijos po Mokyklos tiltu išvalymo. Paruošus teritoriją į aikštelę bus įvežtas specialus trasoms formuoti skirtas gruntas.
Apie 4800 kvadratinių metrų plote bus suformuotas trijų skirtingų lygių trasų kompleksas, skirtas BMX ir kalnų dviračiams. Pradedantieji savo balansą ir valdymo įgūdžius galės lavinti maždaug 200 metrų ilgio žiedinėje bangavimo trasoje. Šalia bus įrengta apie 100 metrų pradedančiųjų šuolių trasa su penkiais saugiais, lengvai pervažiuojamais kalneliais. Pažengusiems ir patyrusiems dviratininkams suprojektuota speciali 150–200 metrų ilgio šuolių trasa, turinti tarpus tarp pakilimo ir nusileidimo sekcijų.
Ypatingas šio projekto bruožas – išlaikomas glaudus ryšys su pačia bendruomene, kurios dėka šis parkas ir gimsta. Visų trasų elementų matmenys, posūkių kampai ir kiti geometriniai parametrai bus tikslinami tiesiogiai statybų metu, atliekant bandomuosius važiavimus ir aktyviai konsultuojantis su Klaipėdos dviratininkų bendruomenės atstovais. Toks lankstus požiūris užtikrins, kad naujasis parkas bus ne tik saugus, bet ir maksimaliai pritaikytas realių jo lankytojų poreikiams.
Sutartį dėl parko projektavimo ir rangos darbų Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė su MB „Dirtas“. Bendra šio klaipėdiečių inicijuoto projekto darbų vertė siekia 48, 4 tūkst. eurų, o visus įrengimo darbus planuojama užbaigti dar iki šių metų pabaigos. Tai reiškia, kad jau kitą šiltąjį sezoną uostamiesčio dviratininkai galės pasitikti visiškai naujoje ir kokybiškai sutvarkytoje aikštelėje.
Savivaldybė primena, kad šių metų Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos pasiūlymus galima teikti iki spalio 7 dienos. Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu pasirūpins savivaldybė. Savo sumanymu pasidalinti galima elektroniniu būdu platformoje Dalyvaujamasis biudžetas - Rink. Čia rasite visas taisykles ir naudingą informaciją bei trumpą formą, kurioje rekomenduojama kuo aiškiau aprašyti savo sumanytą projektą, nurodyti jam numatytą konkrečią vietą bei pagrįsti išlaidas. O kad jūsų viziją kiti gyventojai ir komisija suprastų dar geriau – savo nuožiūra galite pridėti papildomą vaizdinę medžiagą: eskizus, nuotraukas, vizualizacijas ar brėžinius.
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