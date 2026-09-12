Nidoje vyks aviacijos šventė: laukiama daugiau kaip 100 orlaivių

Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa „Sutemos“, pranešė savivaldybė.
Anot jos, vienas pagrindinių šių metų renginio akcentų – augantis aviatorių susidomėjimas. Praėjusiais metais Nidos aerodrome buvo galima išvysti daugiau nei 80 orlaivių, o šiemet organizatoriai tikisi jų sulaukti daugiau kaip 100.
„Stengiamės, kad „Aero Nida“ kasmet augtų ir pasiūlytų vis daugiau įspūdžių, todėl net ir ne pirmą kartą į šventę atvykstantys lankytojai šiemet turės kuo nustebti. Labai džiaugiamės ir augančiu aviatorių susidomėjimu“, – sakė Nidos aeroklubo direktorė ir viena iš renginio organizatorių Kristina Zaronskytė.
Šventės programoje numatyti skirtingi akrobatinio skraidymo pasirodymai. Nidos padangėje pasirodys akrobatinė grupė ANBO, Lenkijos pilotas Arturas Kielakas bei „Iron Wolf Aerobatics“ pilotas Igoris Lobanovas.
Pastarojo pasirodymas išsiskirs tuo, kad akrobatinis skrydis bus sujungtas su gyva muzika.
„Skyhackers“ komanda Nidoje vyksiančiai šventei paruošė tris skirtingus pasirodymus – lėktuvo rato nuėmimą, parašiutininko pakėlimą iš važiuojančio automobilio bei bendrą lėktuvo, motociklo ir automobilio šou.
Dar viena neįprasta akimirka laukia ant aerodromo tako. „Bentley Continental GT S“ susirungs su skrendančiu lėktuvu – žiūrovai galės stebėti greičio dvikovą tarp automobilio ant žemės ir orlaivio ore.
Nidos padangėje taip pat bus galima išvysti Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 N3+ „Dauphin“, reaktyvinį „Eclipse 500“ bei kitus orlaivius.
Šventinę dienos programą papildys muzikiniai pasirodymai.
Naujausi komentarai