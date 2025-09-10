Nemokama stova pajūryje – netrukus

Nors ši vasara karštais orais ne itin lepino, daugybė žmonių, nepaisydami įvairių orų, atvykdavo prie Olando Kepurės, o esant šiltesnėms dienoms automobilių stovėjimo aikštelės Pirmojoje ir Antrojoje Melnragėje akimirksniu užsipildydavo.
„Rugsėjo 15 diena – paskutinė. Atvės orai, ir mokesčiai nukris. Prie Olando Kepurės visą laiką yra žmonių. Jeigu gerų orų nėra, visur kitur žmonių nėra, o ten yra. Šiaip, kai šiltas oras, žmonės visur traukia. O šiltų orų nebuvo labai daug, bet tomis dienomis, kai jų buvo, automobiliai stovėdavo visur. Tad tikrai buvo nemažai iššūkių sureguliuoti srautus. Mažos aikštelės greitai užsipildydavo“, – teigė įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis.
Būta ir spūsčių, be to, ne visiems paplūdimių lankytojams pavykdavo rasti vietą automobiliui pasistatyti. Tad vieni išvažiuodavo, o kiti mašinas statydavo ten, kur tai daryti draudžiama.
Dėl šios priežasties žmonės gaudavo ir baudų. Tačiau pastebėta, kad pajūrio zonoje tokių pažeidėjų ne itin daug.
„Pajūryje žmonės sąmoningiausi, nes supranta, kad infrastruktūra prie pajūrio ir jos išlaikymas kainuoja, akivaizdu, kad ten nemažai darbų padaryta ir tebedaroma. Ten skaičius pažeidėjų tikrai nėra didelis, bet jų vis tiek yra. Jeigu nekontroliuotume, būtų dar daugiau. Bet esminis kontrolės dalykas – prižiūrėti tvarką. Visi nori privažiuoti prie pat jūros, ten pasistatyti automobilį, tad jeigu nebūtų tos kontrolės, tai, man atrodo, įvažiavimas būtų paralyžiuotas“, – svarstė G. Neniškis.
Viena didžiausių problemų – automobilių vietų trūkumas.
„Per karštąsias dienas pristato ir kur galima, ir kur negalima. Didžiausia problema – kad nėra kur statyti. Tad jeigu žmonės atvažiavo prie jūros ir nerado vietos, vis tiek kažkur pasistatys. Taip pažeidžiama tvarka, o tokių vairuotojų parkavimas atiduodamas savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui įvertinti“, – kalbėjo G. Neniškis.
Naujausi komentarai