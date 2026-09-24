Naujasis viešbutis „Marriott“ keis kurorto veidą

„Viskas bus rekonstruota“
Kurorto S. Nėries gatvėje vykusioje vainiko iškėlimo šventėje dalyvavęs Palangos meras Šarūnas Vaitkus teigė, kad aukštos klasės tarptautinio tinklo viešbutis su dideliu SPA kompleksu suteiks dar daugiau priežasčių į Palangą atvykti bet kuriuo metų laiku.
„Šis objektas svarbus ne tik Palangai, visam pajūrio regionui, bet ir visai Lietuvai, todėl kad tai – tarptautinis tinklas, tokius pajūryje galima suskaičiuoti ant pirštų. O štai čia, į pajūrį, ateina pirmasis „Marriott“. Ilgai lauktas objektas, planuojama, sukurs nuo 150 iki 200 darbo vietų, bus 222 kambariai, taip pat restoranai, SPA centrai, konferencijų centras, o tai yra labai svarbu Palangai ir tarptautiniam žinomumui“, – vardijo Š. Vaitkus.
Čia bus įrengta ir požeminė 199 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.
Tikimasi, kad „Marriott“ tinklas pritrauks itin daug skandinavų, amerikiečių bei kitų užsienio svečių.
Palanga jau išaugo iš vietinio kurorto ir tampa tarptautiniu kurortu.
„Tarptautinio tinklo atėjimas rodo, kad Palanga jau išaugo iš vietinio kurorto ir tampa tarptautiniu kurortu. Viskas bus rekonstruota, sutvarkytas takelis ir visa krantinė. Yra minčių apie upės pritaikymą nedideliems laiveliams“, – užsiminė Palangos meras.
Šis viešbutis – maždaug už 200 metrų nuo J. Basanavičiaus gatvės.
Atidarymas – 2028 metais
„Vastint Lithuania“ generalinis direktorius Kęstutis Vedeckis teigė, kad naujasis viešbutis lankytojams duris atvers veikiausiai 2028-aisiais.
„Šiuo metu esame finalinėje stadijoje. Projektas tapo toks „nėščias“, kad jau negalime nebestatyti, turime pabaigti. Kitų metų pabaigoje pagrindiniai darbai bus baigti, o 2028 metais, tikimės, viešbutis atsidarys. Gamta – pagrindinis iššūkis, nekalbant apie visa kita. Išgyvenome daug problemų – nuo karo, pandemijos iki bankrotų, bet viskas anksčiau ar vėliau baigiasi. Žiema dažnai sutrukdo, tenka koreguoti planus. Yra du garažo aukštai po žeme, tad tenka kovoti su vandeniu, daug inžinerinių iššūkių, daug geopolitinių iššūkių“, – vardijo K. Vedeckis.
Turi milijonus klientų
Viešbučio operatorės „Legendhotels“ generalinis direktorius Tauri Sumberg pažymėjo, kad apie šį projektą buvo kalbama jau 22 metus, per tą laiką miestas pasikeitė neatpažįstamai.
Pasak T. Sumberg, iki šios dienos „Marriott“ sistemoje yra apie 200 mln. lojalių klientų visame pasaulyje, o Baltijos šalių ir Lenkijos regione – taip pat didelė klientų bazė.
Tačiau bus koncentruojamasi ne tik į užsieniečius, bet ir į Lietuvos gyventojus, norinčius trumpam poilsiui ar savaitgaliui išvykti prie jūros.
„Marriott International“ tarptautinės viešbučių plėtros Vidurio ir Rytų Europoje vyresnysis direktorius Janusz Mitulski akcentavo, kad labai džiaugiasi būdamas Palangoje ir bendradarbiaudamas su šio projekto partneriais.
Anot jo, „Marriott“ šiuo metu plečia savo veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje.
J. Mitulski pabrėžė, kad Palanga yra itin svarbus Lietuvos kurortas, todėl čia planuojamas viešbutis bus orientuotas ne tik į trumpą apsistojimą.
Tikimasi, kad svečiai jame naudosis viešbučio paslaugomis ir infrastruktūra, taip pat mėgausis pačios Palangos siūlomomis pramogomis.
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