 Naujame sporto komplekse – išlūžę vartai

Naujame sporto komplekse – išlūžę vartai

2026-10-06 12:05
Ieva Niekytė

Naujame Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos sporto komplekse – pirmosios problemos. Itin greitai išlūžę varteliai kelia įtarimų dėl statybos kokybės, o bendruomenei nerimą kelia ir neatsakingas vaikų elgesys – paspirtukais gadinama aikštyno danga, paliekamos šiukšlės.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Pasekmė: praėjus vos savaitei nuo sporto aikštyno atidarymo, jau išlūžo varteliai – įtariamas statybinis brokas.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujajame aikštyne gyventojai jau pastebėjo išlūžusius vartelius, paspirtukais ir dviračiais važinėjančius vaikus bei paliekamas šiukšles.

Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius teigė, kad tik prieš savaitę atidaryto sporto komplekso vartai išlūžo vaikams juos darinėjant, tačiau abejonių kelia ir pati jų konstrukcija.

Anot seniūnaičio, varteliuose matyti ir galimo statybinio broko požymių.

„Jie nestabilūs, nesaugiai ir nekokybiškai įrengti, kai kurios konstrukcijos yra surūdijusios ir suvirintos neteisingai. Dėl šių problemų jau susisiekėme su rangovu, tik dar negavome informacijos, ką toliau žada daryti dėl šių vartų“, – teigė M. Bagdonavičius.

Pasekmė: praėjus vos savaitei nuo sporto aikštyno atidarymo, jau išlūžo varteliai – įtariamas statybinis brokas.
Pasekmė: praėjus vos savaitei nuo sporto aikštyno atidarymo, jau išlūžo varteliai – įtariamas statybinis brokas. / Smiltelės seniūnaitijos „Facebook“ paskyros nuotr.

Tačiau varteliai – ne vienintelė problema.

Pasak M. Bagdonavičiaus, naujame aikštyne jau važinėjama paspirtukais, paliekama šiukšlių, ant dangos atsiranda žymių.

Bendruomenė ragina tėvus su vaikais pasikalbėti apie elgesį naujoje erdvėje, tačiau seniūnaitis svarsto, kad vien draudimų gali nepakakti.

„Bausmių, aišku, nereikia, bet kažkokia informacinė sklaida turėtų būti, bet vaikai neskaito, jie nemato, jie eina kiaurai, kaip laukiniai“, – piktinosi M. Bagdonavičius.

Anot seniūnaičio, viena galimybė – į mokyklą pasikviesti pareigūnus ir su vaikais kalbėti apie elgesį viešoje erdvėje.

Smiltelės seniūnaitijos „Facebook“ paskyros nuotr.

„Gal pareigūnus reikėtų dažniau kviesti į mokyklą ir aiškinti vaikams tokius dalykus, nes jie nesupranta. Tuoj dar pradės piešti lytinius organus ant suoliukų ir sūpynių. Kas tada bus? Netvarka“, – kalbėjo M. Bagdonavičius.

Prie mokyklos jau veikia dvi vaizdo kameros, nukreiptos į sporto aikštyną, kurios, M. Bagdonavičiaus teigimu, gali padėti užfiksuoti netinkamą elgesį ir nustatyti, kas niokoja teritoriją.

„Jeigu užfiksuosime netinkamą elgesį, turbūt siųsime informaciją vaikų tėvams arba policijai“, – teigė M. Bagdonavičius.

Šiame straipsnyje:
Vartai
Klaipėda
„Smeltės“ progimnazija
sporto aikštynas
išlūžę varteliai
statybinis brokas
Marius Bagdonavičius
vaikų elgesys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų