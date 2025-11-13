 Nauja dienos centrų finansavimo tvarka: siekiama didesnio vaikų lankomumo ir įsitraukimo

Nauja dienos centrų finansavimo tvarka: siekiama didesnio vaikų lankomumo ir įsitraukimo

2025-11-13 13:13
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Siekiama, kad socialinę riziką patiriantys vaikai Klaipėdoje sulauktų dar daugiau dėmesio bei labiau įsitrauktų į dienos centrų siūlomas veiklas. Užtikrinant dar didesnį efektyvumą, patvirtinti finansavimo tvarkos pokyčiai.

Nauja dienos centrų finansavimo tvarka: siekiama didesnio vaikų lankomumo ir įsitraukimo
Nauja dienos centrų finansavimo tvarka: siekiama didesnio vaikų lankomumo ir įsitraukimo / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šiuo metu Klaipėdoje veikiančiuose dienos centruose vaikai nuo 6 metų iki pat pilnametystės gali leisti laisvalaikį, sulaukti pagalbos ruošiant pamokas, ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius. Esant poreikiui, organizuojama psichologo, logopedo pagalba ir kitos individualiai reikalingos paslaugos. Centrai yra sudarę sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe ir gauna finansavimą paslaugoms teikti.

Šiuo metu už suteiktas paslaugas dienos centrams jau apmokama pagal pakoreguotą tvarką. Bendros dienos centrams skiramo miesto finansavimo apimtys išlieka tokios pačios, tačiau paslaugos dabar apmokamos pagal valandinį įkainį, atsižvelgiant į tai, kiek laiko vaikas realiai praleido centre. Tuo metu seniau buvo mokama pagal dienos įkainį, nevertinant, kiek vaikas lankėsi bei naudojosi paslaugomis. Jei vaikas dienos centre praleidžia daugiau nei 4 valandas, paslaugos ir toliau apmokamos pagal iki šiol galiojusį dienos įkainį.

Numačius tokius pokyčius tikimasi, kad dienos centrai dar labiau aktyvins savo veiklą, sieks sudominti kuo daugiau vaikų, užtikrinti dėmesį ir pagalbą kiekvienam lankytojui. Pasikeitimų esmė – kuo daugiau laiko vaikai praleidžia dienos centre, tuo didesnis finansavimas suteikiamas centrui. Mažiau lėšų gali būti skirta tik tokiu atveju, jei vaikai leisti laiko į dienos centrus neatvyksta.  Pokyčiais siekiama, kad vaikai lankytų centrus reguliariai, būtų galima matyti jų progresą, laiku pastebėti ir suteikti reikalingą pagalbą.

Šiuo metu Klaipėdoje veikia penki dienos centrai, teikiantys paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams bei jų šeimoms. Per metus juose paslaugas gauna apie 300 vaikų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos miesto savivaldybė
dienos centrai
vaikai
socialinę riziką patiriantys vaikai
veiklos
finansavimo tvarka
efektyvumas
Klaipėdos dienos centrai
dienos centrai Klaipėdoje
vaikų užimtumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų