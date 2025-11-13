Nauja dienos centrų finansavimo tvarka: siekiama didesnio vaikų lankomumo ir įsitraukimo

Šiuo metu Klaipėdoje veikiančiuose dienos centruose vaikai nuo 6 metų iki pat pilnametystės gali leisti laisvalaikį, sulaukti pagalbos ruošiant pamokas, ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius. Esant poreikiui, organizuojama psichologo, logopedo pagalba ir kitos individualiai reikalingos paslaugos. Centrai yra sudarę sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe ir gauna finansavimą paslaugoms teikti.
Šiuo metu už suteiktas paslaugas dienos centrams jau apmokama pagal pakoreguotą tvarką. Bendros dienos centrams skiramo miesto finansavimo apimtys išlieka tokios pačios, tačiau paslaugos dabar apmokamos pagal valandinį įkainį, atsižvelgiant į tai, kiek laiko vaikas realiai praleido centre. Tuo metu seniau buvo mokama pagal dienos įkainį, nevertinant, kiek vaikas lankėsi bei naudojosi paslaugomis. Jei vaikas dienos centre praleidžia daugiau nei 4 valandas, paslaugos ir toliau apmokamos pagal iki šiol galiojusį dienos įkainį.
Numačius tokius pokyčius tikimasi, kad dienos centrai dar labiau aktyvins savo veiklą, sieks sudominti kuo daugiau vaikų, užtikrinti dėmesį ir pagalbą kiekvienam lankytojui. Pasikeitimų esmė – kuo daugiau laiko vaikai praleidžia dienos centre, tuo didesnis finansavimas suteikiamas centrui. Mažiau lėšų gali būti skirta tik tokiu atveju, jei vaikai leisti laiko į dienos centrus neatvyksta. Pokyčiais siekiama, kad vaikai lankytų centrus reguliariai, būtų galima matyti jų progresą, laiku pastebėti ir suteikti reikalingą pagalbą.
Šiuo metu Klaipėdoje veikia penki dienos centrai, teikiantys paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams bei jų šeimoms. Per metus juose paslaugas gauna apie 300 vaikų.
Naujausi komentarai