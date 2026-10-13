 Moliūgų festivalis stebino išmone

Moliūgų festivalis stebino išmone

2026-10-13 13:10
Asta Aleksėjūnaitė

Švėkšniškiai šiemet nustebino svečius ne tik išmoningais moliūgų žibintais, bet ir šviesų instaliacijomis, lazerių šou. Šiais metais pirmą kartą lazeriai buvo nušvietę net Švėkšnos bažnyčią.

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Sužibo: Švėkšnos moliūgų festivalio nesužlugdė net pajūryje siautėjusi audra, miestelis ir dvaro parkas žibėjo instaliacijomis.

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Nuo politikos
iki kultūros

Renginiai prasidėjo dar penktadienį, tačiau dėl stipraus vėjo ir lietaus lankytojų nebuvo gausu.

Todėl šeštadienį klaipėdiečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai dar turėjo galimybę aplankyti Švėkšnos dvaro parką ir patį miestelį.

Ypatingų vaizdų lankytojai sulaukė vakarop, kai miestelį apgaubė sutemos.

Dinaros Fritzsch ir Šilutės savivaldybės nuotr.

Atvykėliai žvalgėsi į šviesos ir garso instaliacijas prie Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.

Nuo 19 val. buvo galima stebėti vaizdo projekcijas ant Švėkšnos dvaro parko vartų.

Žingsniuojant tolyn, lankytojus pasitiko lazerių šou Švėkšnos dvaro parke, prie Dianos tvenkinio.

Parko teritorijoje takus nušvietė iš moliūgų pagamintų žibintų instaliacijos.

Dinaros Fritzsch ir Šilutės savivaldybės nuotr.

„Pirmą kartą bažnyčios viduje buvo sukurtos instaliacijos. Jokių rekordų šiemet nesiekėme. Penktadienį orai šiek tiek pakišo koją, tad lankytojų buvo mažiau. Bet šeštadienį žmonių buvo tikrai nemažai“, – patikino Šilutės kultūros centro Švėkšnos skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Agnė Duobinienė.

Dinaros Fritzsch ir Šilutės savivaldybės nuotr.

Kadangi lankytojai itin gyrė šviesų instaliacijomis nušviestą ne tik Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios išorę, bet ir vidų, A. Duobinienė prasitarė, kad toks projektas, nors ir buvo pirmas, bet yra ne paskutinis.

Šiemet prie moliūgų šventės kūrimo prisidėjo itin daug aplinkinių bendruomenių.

„Iš aplinkinių rajonų buvo daug instaliacijų. Tradiciškai jungėsi daug bendruomenių. Pastebime, kad mumis labai domisi Klaipėda ir Klaipėdos rajonas“, – tikino A. Duobinienė.

Dinaros Fritzsch ir Šilutės savivaldybės nuotr.
Šiame straipsnyje:
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Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
renginiai
Šilutės rajonas
Klaipėdos rajono bendruomenės

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