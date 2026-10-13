Moliūgų festivalis stebino išmone

Renginiai prasidėjo dar penktadienį, tačiau dėl stipraus vėjo ir lietaus lankytojų nebuvo gausu.
Todėl šeštadienį klaipėdiečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai dar turėjo galimybę aplankyti Švėkšnos dvaro parką ir patį miestelį.
Ypatingų vaizdų lankytojai sulaukė vakarop, kai miestelį apgaubė sutemos.
Atvykėliai žvalgėsi į šviesos ir garso instaliacijas prie Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.
Nuo 19 val. buvo galima stebėti vaizdo projekcijas ant Švėkšnos dvaro parko vartų.
Žingsniuojant tolyn, lankytojus pasitiko lazerių šou Švėkšnos dvaro parke, prie Dianos tvenkinio.
Parko teritorijoje takus nušvietė iš moliūgų pagamintų žibintų instaliacijos.
„Pirmą kartą bažnyčios viduje buvo sukurtos instaliacijos. Jokių rekordų šiemet nesiekėme. Penktadienį orai šiek tiek pakišo koją, tad lankytojų buvo mažiau. Bet šeštadienį žmonių buvo tikrai nemažai“, – patikino Šilutės kultūros centro Švėkšnos skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Agnė Duobinienė.
Kadangi lankytojai itin gyrė šviesų instaliacijomis nušviestą ne tik Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios išorę, bet ir vidų, A. Duobinienė prasitarė, kad toks projektas, nors ir buvo pirmas, bet yra ne paskutinis.
Šiemet prie moliūgų šventės kūrimo prisidėjo itin daug aplinkinių bendruomenių.
„Iš aplinkinių rajonų buvo daug instaliacijų. Tradiciškai jungėsi daug bendruomenių. Pastebime, kad mumis labai domisi Klaipėda ir Klaipėdos rajonas“, – tikino A. Duobinienė.
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