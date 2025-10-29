„Metų seklio“ vardas – klaipėdiečiui: įteikta simbolinė Šerloko Holmso pypkė

Šiemet 32-ąjį kartą vykusiame šalies konkurse „Metų seklys“ didžiausio pripažinimo sulaukė ir pirmąją vietą laimėjo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komanda.
Ji buvo įvertinta už išskirtinai profesionalų, kruopštų plataus masto tyrimą. Jo metu atskleistos, bet teisme dar neįrodytos nusikalstamos veikos, susijusios su dokumentų klastojimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir didelės žalos aplinkai padarymu.
Geriausiu 2025-ųjų „Metų sekliu“ komisijos sprendimu pripažintas Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Mindaugas Vilkaitis. Jam įteikta simbolinė Šerloko Holmso pypkė – „Metų seklio“ konkurso simbolis.
Tyrimo metu buvo tiriamos aplinkybės, susijusios su galbūt neteisėtu pavojingų atliekų tvarkymu, jų netinkamu perdirbimu bei realizavimu, kaip tinkamų deginimui produktų.
Surinkus duomenų apie galimus pažeidimus, buvo atlikta daug kratų įvairiuose Lietuvos miestuose, apklausti asmenys ir paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams. Šis tyrimas išsiskyrė sudėtingumu, pareikalavo didelio pareigūnų profesionalumo ir bendradarbiavimo, o jo rezultatai tapo reikšmingu indėliu į aplinkosaugos bei finansinių nusikaltimų kontrolės stiprinimą.
Antrąja vieta šiemet dalijasi Vilniaus ir Marijampolės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, trečioji atiteko Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos pareigūnams.
