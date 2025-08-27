Medžio šakos vos nepražudė moters

„Vos išvengiau rimtos nelaimės – iš didelio aukščio krito supuvusios medžio šakos. Garsas buvo toks stiprus, kad priminė dviratininko kritimą ant asfalto“, – feisbuke viešą įrašą paskelbė klaipėdietė Aušra S.
Pasak jos, medžių viršūnės toje vietoje yra akivaizdžiai supuvusios ir kelia didelį pavojų praeiviams – nežinia, kada šakos gali nukristi.
Tačiau, pasak moters, tai ne pirmas kartas, kai ši problema yra ignoruojama.
„Kaimynas šią problemą yra užregistravęs daugiau nei prieš metus, ir niekas nėra daroma“, – piktinosi klaipėdietė.
Moteris aiškino, kad po įvykio ji nedelsdama skambino bendruoju pagalbos numeriu 112, tačiau šiuo klausimu buvo nukreipta į Klaipėdos savivaldybę, kur tuo metu niekas nedirbo, nes jau buvo 18 valanda.
Po įrašu komentavę kiti klaipėdiečiai ragino nedelsiant šalinti pavojingus medžius ir priminė apie dažnai kylantį pasipiktinimą dėl nusenusių medžių.
Specialistai artimiausiu metu nuvyks į vietą ir įvertins medžių būklę – poreikiui esant medžiai bus genimi arba šalinami.
„Jeigu kažkas pradėtų pjauti tuos medžius, tikrai atsirastų tūkstantis gamtos bei medžių gynėjų, kurie sakytų, kad medžius reikia išsaugoti. Tačiau kas svarbiau – išsaugoti medį ar žmogaus gyvybę?“ – po įrašu komentavo klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė tikino, kad po šio įvykio priemonių tikrai bus imtasi.
„Specialistai artimiausiu metu nuvyks į vietą ir įvertins medžių būklę – poreikiui esant medžiai bus genami arba šalinami“, – pažymėjo I. Kubilienė.
