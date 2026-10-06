Mažiesiems pacientams – nauja įranga

Šia naujiena sekmadienį savo feisbuko paskyroje pasidalijo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Klaipėdos vaikų ligoninėje – dar vienas svarbus žingsnis, gerinant paslaugų kokybę. 818 tūkstančių eurų skyrėme naujam kompiuteriniam tomografui įsigyti. Naujasis tomografas leidžia tyrimus atlikti greičiau, gauti itin aukštos raiškos vaizdus ir sumažinti vaikui tenkančią apšvitą. Ypač svarbu tai, kad kritinėse situacijose diagnozė gali būti nustatyta greičiau, o medikai gali operatyviau priimti sprendimus“, – teigė Klaipėdos meras.
Pasak A. Vaitkaus, pastaraisiais metais į Vaikų ligoninę buvo investuojama, ir tai bus daroma ir toliau.
„Nes kalbant apie vaikų sveikatą, neužtenka deklaracijų – reikia šiuolaikinės įrangos, stiprių specialistų ir sprendimų, kurie užtikrintų, kad reikiama pagalba būtų čia, Klaipėdoje. Todėl ir anksčiau labai aiškiai laikiausi pozicijos, kad Klaipėdos vaikų ligoninės sujungimas su kitomis gydymo įstaigomis nėra tas kelias, kuriuo turėtume eiti. Svarbu, kad miestas išlaikytų galimybę pats stiprinti šią įstaigą ir priimti sprendimus, atsižvelgiant į tėvų ir vaikų poreikius. Ir kalbame ne tik apie Klaipėdos vaikus. Vaikų ligoninė aptarnauja visą Vakarų Lietuvos regioną, o vasarą, kai į pajūrį atvyksta daugybė šeimų iš visos Lietuvos, skubios pagalbos poreikis dar labiau išauga“, – priminė A. Vaitkus.
Meras taip pat nurodė, kad ne kartą valstybės lygmeniu akcentavo, jog vaikų pediatrijai Lietuvoje reikia gerokai daugiau dėmesio.
„Reikia ne tik investicijų į ligonines ir įrangą, bet ir sisteminių sprendimų, rengiant bei pritraukiant jaunus specialistus. Artimiausiu metu šiuos klausimus ketinu aptarti ir su sveikatos apsaugos ministru. Ir toliau laikysimės krypties – Vakarų Lietuvoje išlaikyti stiprią, savarankišką Vaikų ligoninę, kuri čia labai reikalinga“, – nurodė A. Vaitkus.
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