Mašinos prie Pilies tilto blokuoja taką

Klaipėdietė Edita pasakojo, kad sekmadienį su mažyliu atsidūrė nepatogioje situacijoje.
„Prieš mane po Pilies tiltu esančia požemine perėja ėjo šeima su maždaug ketverių metų vaiku, šis važiavo nedideliu dviračiu. Pamačiau, kaip jie turėjo nardyti tarp automobilių, kad išeitų iš to praėjimo į gatvę. Iš pradžių nesupratau, kodėl, tačiau netrukus suvokiau. Automobiliai buvo pastatyti per arti, tad pravažiuoti dviratuku ar su vaiko vežimėliu – neįmanoma. Man pasisekė, kad netrukus atvyko vairuotojas ir išvažiavo. Tačiau prieš mane ėjusiai šeimai dviratuką reikėjo atsargiai pernešti tarp automobilių“, – sakė Edita.
Anot moters, reikėtų pakeisti vos vieną dalyką, kad ši situacija pasikeistų. O dabar norintiems patekti į mašinų stovėjimo aikštelę tenka prasibrauti pro aibę automobilių.
„Jeigu aikštelėje būtų subraižę ženklinimo linijas taip, kad neliestų praėjimo ribų, šios problemos apskritai nebūtų. Bet kažkodėl linijos nubrėžtos vos ne iki pat požeminės perėjos sienelės“, – atkreipė dėmesį klaipėdietė.
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