 Mašinos prie Pilies tilto blokuoja taką

Mašinos prie Pilies tilto blokuoja taką

2026-08-13 10:22
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdiečiai atkreipia dėmesį į problemą prie Pilies tilto. Čia esančiu taku, skirtu šeimoms su vaikų vežimėliais, žmonėms su negalia, dviratininkams ir pėstiesiems, ne visada įmanoma laisvai eiti ar važiuoti. Šalia įrengta automobilių stovėjimo aikštelė tampa kliūtimi – vairuotojai mašinas pastato taip, kad užblokuoja beveik visą pravažiavimą.

Sprendimas: jeigu automobilių stovėjimo vietų ženklinimo linijos būtų nubrėžtos kitaip, problemos praeiti esą nekiltų.
Sprendimas: jeigu automobilių stovėjimo vietų ženklinimo linijos būtų nubrėžtos kitaip, problemos praeiti esą nekiltų. / D. Fritzsch nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdietė Edita pasakojo, kad sekmadienį su mažyliu atsidūrė nepatogioje situacijoje.

„Prieš mane po Pilies tiltu esančia požemine perėja ėjo šeima su maždaug ketverių metų vaiku, šis važiavo nedideliu dviračiu. Pamačiau, kaip jie turėjo nardyti tarp automobilių, kad išeitų iš to praėjimo į gatvę. Iš pradžių nesupratau, kodėl, tačiau netrukus suvokiau. Automobiliai buvo pastatyti per arti, tad pravažiuoti dviratuku ar su vaiko vežimėliu – neįmanoma. Man pasisekė, kad netrukus atvyko vairuotojas ir išvažiavo. Tačiau prieš mane ėjusiai šeimai dviratuką reikėjo atsargiai pernešti tarp automobilių“, – sakė Edita.

Anot moters, reikėtų pakeisti vos vieną dalyką, kad ši situacija pasikeistų. O dabar norintiems patekti į mašinų stovėjimo aikštelę tenka prasibrauti pro aibę automobilių.

„Jeigu aikštelėje būtų subraižę ženklinimo linijas taip, kad neliestų praėjimo ribų, šios problemos apskritai nebūtų. Bet kažkodėl linijos nubrėžtos vos ne iki pat požeminės perėjos sienelės“, – atkreipė dėmesį klaipėdietė.

Šiame straipsnyje:
mašinos
automobilių stovėjimo aikštelė
takas
Pilies tiltas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų