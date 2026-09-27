Malūno parke – vėl bėdos

Medžius tepė repelentais
Su bebrų daroma žala Malūno parke susidurta jau 2023 m.
Tuo metu buvo ieškoma būdų, kaip apsaugoti parko medžius nuo šių žvėrelių.
Tada Klaipėdos miesto savivaldybė pasirūpino, kad medžiai būtų ištepti specialiais repelentais, turėjusiais atbaidyti bebrus.
Vis dėlto graužikai iš parko nedingo.
Jau kitais metais jie vėl ėmėsi darbo – užfiksuota, kad gyvūnai tada nuvertė didelį sveiką medį.
Tuomet savivaldybė nusprendė bebrų gaudymui pasitelkti medžiotojus.
Tačiau viešai paskelbta informacija apie tokį problemos sprendimo būdą sulaukė miesto visuomenininkų reakcijos ir pradėti bebrų populiacijos gausos reguliavimo darbai jau kitą dieną buvo nutraukti.
Vietoje bebrų gaudymo nuspręsta apsaugoti pačius medžius.
Malūno parke buvo numatyta apsaugoti 120 medžių, jų kamienus apjuosiant tinklinėmis tvoromis.
Bebrai toliau dirba
Šiuo metu Malūno parke su bebrų daroma žala kovojama būtent taip – medžių kamienai apjuosiami tinklu, tačiau ši apsauga pasiteisina ne visur.
Kur medžiai apsaugoti tik vienu tinklo sluoksniu, bebrai toliau darbuojasi.
Kai kurių medžių kamienai jau apgraužti kone iki pusės.
Ypač pažeisti tie medžiai, kurie dar išvis nėra apsaugoti tinklu.
O medžių, kurių kamienai apjuosti dvigubu tinklo sluoksniu, bebrai pasiekti negali.
Malūno parko lankytojai atkreipia dėmesį, kad bebrų daroma žala veikiausiai nesibaigs vien apgraužtais medžiais.
Gyventojai nuogąstauja, kad dar vienas iš jau smarkiai pažeistų medžių gali būti nuverstas.
Krypsta medinis tiltas
Malūno parke problemas kelia ne tik bebrai.
Lankytojų dėmesį traukia ir parko tiltas – viena jo pusė yra pastebimai pakrypusi.
Toks pats vaizdas matomas abiejose tilto vietose, kur jis jungiasi su sausuma.
Gyventojai nerimauja, kad laikui bėgant tilto būklė gali dar labiau prastėti, todėl norėtųsi, kad jis būtų sutvarkytas nelaukiant, kol visai įgrius.
Vis dėlto, pasak Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus atstovų, iki šiol dėl Malūno parko tilto būklės oficialių gyventojų nusiskundimų ar pranešimų nebuvo gauta.
Savivaldybės atstovai teigė, kad į tiltą bus atkreiptas dėmesys.
„Informuojame, kad apžiūrėsime ir įvertinsime tilto būklę, esant poreikiui organizuosime tilto remontą“, – teigė Miesto tvarkymo skyriaus atstovai.
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