 LTG: rusiškų grūdų tranzitas iš Kaliningrado per Klaipėdą nėra draudžiamas, tai reguliuoja ES teisė

LTG: rusiškų grūdų tranzitas iš Kaliningrado per Klaipėdą nėra draudžiamas, tai reguliuoja ES teisė

2026-09-04 16:54
Ūla Klimaševska (ELTA)

Šalies geležinkeliais iš žemyninės Rusijos į Kaliningradą yra gabenama 90 proc. visos krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ rusiškų grūdų produkcijos, kuriai nėra taikomos sankcijos, nes tranzitas reguliuojamas stojimo į ES sutartimi, teigia įmonę valdanti valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG).

Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Anot jos, dalis rusiškų grūdų produkcijos gabenama tranzitu iš Kaliningrado per Klaipėdos uostą į trečiąsias šalis.

„Apie 90 proc. „LTG Cargo“ gabenamų rusiškų grūdų yra gabenama tranzitu iš Rusijos į Kaliningradą. Taip pat nedidelis kiekis (apie 50 tūkst. tonų) grūdų šįmet buvo gabenamas iš Kaliningrado į Klaipėdą tranzitu į trečiąsias šalis – tai, pagal dokumentus, Kaliningrade užauginta produkcija. Tranzitas į Kaliningradą yra reguliuojamas stojimo į Europos Sąjungą sutartimi“, – Eltai nurodė LTG atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.

„Svarbu pabrėžti, kad iš kontinentinės Rusijos geležinkeliu į Klaipėdos uostą grūdai per 2026 m. gabenti nebuvo“, – pridūrė ji.

LTG atstovės teigimu, nuo 2024 m. gegužės 29 d. į Lietuvą nebegalima importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų, nes tai draudžia priimti įstatymai dėl nacionalinių sankcijų.

„Tačiau šis draudimas taikomas tik importui į Lietuvos rinką, o tranzitas per Lietuvos teritoriją nėra uždraustas. Grūdai nėra sankcionuota prekė“, – teigė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.

Apie tai, kad šalies uoste kraunami rusiški grūdai, šią savaitę pranešė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija (LGPP).

Šiame straipsnyje:
LTG
LTG Cargo
tranzitas
rusiški grūdai
Kaliningradas
Klaipėda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų