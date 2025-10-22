Lietuvos savivaldybių įmonių veiklos apžvalgoje – išskirtiniai UAB „Klaipėdos paslaugos“ rezultatai

Leidinio autoriai pažymi, kad savivaldybių valdomos įmonės yra svarbi viešojo sektoriaus grandis. Šios įmonės užtikrina gyvybiškai svarbias paslaugas – nuo vandentvarkos, atliekų tvarkymo ir viešojo transporto iki šilumos tiekimo bei infrastruktūros priežiūros. Todėl jų skaidrumas, efektyvumas ir atsakomybė visuomenei yra esminės sąlygos stiprios ir pažangios valstybės kūrimui.
„Klaipėdos paslaugos“ – tarp sektoriaus lyderių
Tarp didžiųjų savivaldybių keleivinio transporto įmonių UAB „Klaipėdos paslaugos“ (KLAP) išsiskyrė sparčiausiu pelningumo augimu.
Įmonės pajamos 2024 m. padidėjo 10,7 proc., iki 19,0 mln. eurų (2023 m. – 17,1 mln. eurų). Pajamų augimą daugiausia lėmė keleivių vežimo pajamų padidėjimas 7 proc.
Veiklos sąnaudos per tą patį laikotarpį išaugo 11 proc. – iki 17,5 mln. eurų, o reikšmingiausią dalį sudarė darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas 19,1 proc.
„Visoje Lietuvos kylant vidutiniam darbo užmokesčiui ir pas mus jis kyla. Įmonė auga, plečia paslaugų spektrą, tad sėkmingai konkuruojame dėl specialistų su privačiu sektoriumi“, – teigė Vaidas Ramanauskas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius.
Nepaisant augusių sąnaudų, įmonė pernai užfiksavo didžiausią veiklos pelningumą sektoriuje – 7,9 proc.
Be to, KLAP išliko tarp didžiausius dividendus išmokančių savivaldybių transporto bendrovių – 2024 m. akcininkams išmokėta 500 tūkst. eurų dividendų. Lietuvoje tik keturios šio sektoriaus įmonės mokėjo dividendus, bendra jų suma – 1,55 mln. eurų. Tai rodo tvarų šių įmonių pelningumą ir gebėjimą generuoti grąžą akcininkams.
Vertinant darbo našumą, pagal pajamas vienam darbuotojui tarp didmiesčių įmonių pirmauja UAB „Klaipėdos paslaugos“ (53,4 tūkst. eurų).
Vidaus sandorių Klaipėdoje – mažai
2024 m. „Klaipėdos paslaugos“ su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija sudarė 5 vidaus sandorius, kurių bendra vertė – 1,84 mln. eurų. O bendra visų šalies savivaldybių vidaus sandorių vertė siekė 2,3 mlrd. eurų, vidutinė sandorio trukmė – beveik 7 metai, o vidutinė vertė – 11,3 mln. eurų.
Lyginant su kitais didmiesčiais, Klaipėda šį veiklos modelį 2024 m. taikė santūriau: Vilniaus miestas pasirašė 14 sandorių, Kauno miestas – 16 sandorių, Panevėžys – 10 sandorių. Didžiausi vidaus sandoriai sudaryti Vilniuje ir Kaune viešojo transporto srityje – jų bendra vertė viršijo 1 mlrd. eurų.
„Europoje paslaugų perdavimas savivaldybių valdomoms įmonėms yra įprasta praktika. Lietuvoje šis paslaugų teikimo modelis taip pat tampa vis populiaresnis, nes tik taip užtikrinamas veiklos nepertraukiamumas, tęstinumas ir skaidrumas“, – komentavo V. Ramanauskas.
Pavyzdys sudomino kitas savivaldybes
UAB „Klaipėdos paslaugos“ turto vertė 2024 m. išaugo 13,2 proc., iki 40,5 mln. eurų, iš kurių didžiausią dalį sudaro ilgalaikis turtas – 32,9 mln. eurų (augimas 15,7 proc.).
Per 2024 m. dalis šalies savivaldybių įmonių buvo reorganizuojamos prijungimo būdu. „Klaipėdos paslaugos“ taip pat augo prie bendrovės prijungus UAB „Vildmina“, teikiančią pirties paslaugas.
„Mūsų bendrovės patirtimi domisi ir jau seka kitos šalies savivaldybės – savo sektoriuje mes pirmieji Lietuvoje pradėjome taikyti tokį platų veiklų diversifikavimą ir savivaldybės bendrovių optimizavimą. Būtent šie sprendimai mums leidžia pasiekti gerų rezultatų“, – akcentavo V. Ramanauskas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius.
Naujausi komentarai