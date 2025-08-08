Paskelbtas „Amber Grid“ pelnas – sumos įspūdingos

„2025 m. I pusmečio pajamos išliko stabilios, nepaisant to, kad reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo kainos 2025 m. lyginant su 2024 m. vidutiniškai didėjo 7,4 proc. per „Amber Grid” valdomą perdavimo sistemą perduoti energijos kiekiai nesumažėjo“, – pranešime cituojamas „Amber Grid“ finansų direktorius Gytis Fominas.
Skelbiama, kad šių metų bendrovės pirmojo pusmečio grynasis pelnas sudarė 2,75 mln. eurų ir buvo 20,3 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (3,45 mln. eurų). Anot „Amber Grid“, mažesnį pelną lėmė 0,6 mln. eurų išaugusios sąnaudos.
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) didėjo ir sudarė 15,4 mln. eurų, kai praėjusių metų pirmąjį pusmetį siekė 13,7 mln. eurų.
Taip pat 5,1 proc. augo bendrovės veiklos sąnaudos ir siekė 12,1 mln. eurų. Tačiau gamtinių dujų pirkimų sąnaudos, kurios sudaro ženklią sąnaudų dalį, šių metų pirmąjį pusmetį mažėjo 12,7 proc. iki 7,4 mln. eurų.
Skaičiuojama, kad pirmuosius šešis metų mėnesius Lietuvoje buvo suvartota 8,7 teravatvalandės (TWh) dujų arba 6 proc. mažiau nei 2024 m. pirmąjį pusmetį, kai šalies dujų poreikis siekė 9,2 TWh. Bendrovės teigimu, dujų paklausa Lietuvoje smuko dėl trečdaliu sumažėjusio dujų poreikio trąšų gamyboje.
Tuo metu per Lietuvos dujų perdavimo sistemą iš viso buvo transportuota 16,5 TWh dujų, neskaičiuojant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – 23,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai per Lietuvą buvo transportuota 13,4 TWh dujų.
Lietuvą ir Lenkiją jungiančiu GIPL dujotiekiu į Europą pirmąjį šių metų pusmetį buvo transportuota 1,6 TWh dujų. Per Klaipėdos SGD terminalą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims buvo patiekta 86,8 proc. (14,3 TWh) visų į sistemą transportuotų dujų.
