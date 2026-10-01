Lauks rudeniškos gėrybės ir linksmybės

Derliaus mugė Naujajame turguje startuos penktadienį 9 val. ir vyks iki 17 val. Šeštadienį ji veiks tokiu pačiu laiku. Mugėje lankytojų lauks tautodailininkų, amatininkų, dizainerių ir kūrėjų prekės, sodinukų ir augalų prekybininkai, rankų darbo dirbiniai, sūriai, rūkyti gaminiai, uogienės, medus, gira, pyragai ir kitos gėrybės.
Minint vyresnio amžiaus žmonių savaitę, ketvirtadienį 16 val. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) vyks nemokama ekskursija po parodą „Jurgio Mikševičiaus pasauliai“. Dalyviai susipažins su Australijoje kūrusio lietuvių menininko gyvenimo ir kūrybos keliu.
Dar vienas renginys šioje galerijoje vyks penktadienį 16 val. – edukacija „Sumijė – japonų tapybos menas“. Užsiėmime dalyviai susipažins su tradicine japonų tapyba tušu, tapys tradiciškai sumijė vaizduojamus gamtos objektus.
Į abu šiuos renginius registracija vykdoma internetu.
Spalio 2 d. 11 val. Gargžduose (Klaipėdos g. 2) vyks Policijos ir visuomenės šventė. Programoje: policijos kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymas, bendruomenės pareigūnų loterijos, žaidimai ir prizai, kriminalistinių tyrimų ekspertų ekspozicija, policijos automobiliai, motociklai, keturračiai.
Šeštadienį 12 val. aikštelėje prie Žvejų rūmų (Taikos pr. 70) vyks judumo akcija „Šokantis ruduo“. Į jį kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką.
Taip pat šeštadienį nuo 12 iki 17 val. Klaipėdos universiteto aikštėje (Herkaus Manto g. 84) vyks motociklų sezono uždarymo renginys. 15 val. uostamiesčio gatvėmis vyks didysis paradas, o 16 val. – motociklininkų kolonos sugrįžimas į aikštę ir organizatorių sveikinimai.
Šeštadienį 15 val. Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15) griaudės Armonikos festivalis „Armoniką tik paėmiau“. Vedėjos – Rūta Vildžiūnienė ir Virgina Asnauskienė.
Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre šeštadienį 16.30 val. vyks pokalbis „Kas lemia savitą baroko muzikos skambesį?“. Dalyvaus operos muzikos vadovas ir dirigentas Rodrigo Calveyra, operos „Julijus Cezaris“ pagrindinio vaidmens atlikėjas Christopheris Lowrey, Sesto vaidmenį kurianti solistė Renata Dubinskaitė. Nors renginys nemokamas, reikalinga rezervacija internetu.
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