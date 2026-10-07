KVK ir KU organizuojamas didžiausias Vakarų Lietuvos karjeros renginys kviečia atrasti save

Nemokamame renginyje, į kurį nereikia išankstinės registracijos, lankytojai galės tiesiogiai susitikti su darbdaviais, sužinoti apie praktikos ir darbo galimybes, užmegzti profesinius kontaktus, daugiau sužinoti apie studijas bei pasisemti naudingų žinių apie karjeros planavimą.
„Kolegijai labai svarbu, kad studento ryšys su darbo rinka prasidėtų dar studijų metu. Praktika, realios įmonių užduotys, pažintis su būsimais darbdaviais ir galimybė išbandyti save profesinėje aplinkoje yra neatsiejama mūsų studijų dalis. Karjeros mugė šį ryšį dar labiau sustiprina – studentai čia gali geriau suprasti, kokių kompetencijų šiandien reikia darbdaviams, atrasti praktikos ar darbo galimybes, o darbdaviai – būsimus savo komandos narius. Kartu tai puiki galimybė moksleiviams susipažinti su studijų galimybėmis stipriausiose uostamiesčio aukštosiose mokyklose ir geriau suprasti, kokį profesinį kelią jie norėtų pasirinkti. Šiemet Klaipėdos valstybinė kolegija ir Klaipėdos universitetas šiam renginiui suvienijo jėgas, nes turi bendrą tikslą – kad kuo daugiau jaunų žmonių savo studijų ir profesinę ateitį matytų ir kurtų čia, Vakarų Lietuvoje“, – sako Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorius Remigijus Kinderis.
KVK prisistatymo erdvėje – studijos, kurias galima ne tik išgirsti, bet ir išbandyti
KVK prisistatymo erdvėje lankytojų lauks praktinės ir interaktyvios veiklos, padėsiančios iš arčiau pažinti skirtingas profesijas ir studijų kryptis. Bus pristatomos sveikatos mokslų, technologijų, verslo bei pedagogikos studijų kryptys – nuo akušerijos, slaugos, burnos higienos ir kineziterapijos iki transporto, elektros, mechanikos ir statybos inžinerijos, verslo, finansų, logistikos bei pedagogikos.
Lankytojai galės ne tik susipažinti su studijų programomis, bet ir praktiškai išbandyti skirtingų sričių specialistų veiklas, pabendrauti su KVK atstovais bei sužinoti apie stojimą ir karjeros galimybes.
Galimybė pažinti ne tik studijas, bet ir realią darbo rinką
Vienas svarbiausių renginio akcentų – tiesioginis kontaktas su darbo rinka. Apie 100 įmonių ir organizacijų pristatys savo veiklą, specialistų poreikį, praktikos ir darbo galimybes.
1-o aukšto konferencijų salėje Nr. 2 veiks speciali CV ir darbo pokalbių simuliacijos erdvė. Lankytojai galės pasikonsultuoti su personalo atrankos specialistais, sudalyvauti bandomajame darbo pokalbyje ir gauti praktinių patarimų, kaip geriau pristatyti savo stipriąsias puses.
„Karjeros mugė – tai galimybė ne tik išgirsti apie profesines galimybes, bet ir veikti: susitikti su darbdaviais, užduoti rūpimus klausimus, išbandyti save darbo pokalbyje ir iš karto pritaikyti gautus patarimus. Studentams ir moksleiviams tai puiki proga geriau suprasti, ko šiandien ieško darbo rinka, o darbdaviams – atrasti motyvuotus būsimus darbuotojus“, – sako Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė Aurelija Mauricaitė.
KVK glaudus bendradarbiavimas su verslo, viešojo sektoriaus ir kitais socialiniais partneriais yra svarbi studijų proceso dalis. Praktinis mokymasis, profesinės praktikos ir kontaktas su realia darbo aplinka studentams leidžia dar studijų metu geriau suprasti pasirinktos profesijos specifiką ir žengti pirmuosius karjeros žingsnius.
KVK – mokslo ir verslo bendrystėje
2-o aukšto konferencijų erdvėje 12–13 val. organizatoriai renginio lankytojus kvies į verslo ir mokslo dialogą, kurio metu dar labiau bus iššifruoti verslo ir mokslo bendri vardikliai ir surasti keliai, kaip mokslą pritaikyti versle, o verslui ieškoti atramos moksle.
„KVK tyrėjai pristatys taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, bendrų inovacijų projektų, ekspertinių konsultacijų ir specializuotų paslaugų galimybes. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kaip mokslinės žinios, tyrimų metodai ir technologinės kompetencijos gali būti taikomi sprendžiant konkrečius verslo iššūkius, tobulinant procesus, kuriant naujus sprendimus ir stiprinant organizacijų konkurencingumą. Verslo atstovai turės galimybę tiesiogiai aptarti savo poreikius su KVK mokslininkais bei identifikuoti galimas bendrų tyrimų, projektų ir inovacijų kūrimo kryptis. Renginio metu bus pristatomos devynios teminės kryptys, apimančios verslo, technologijų, energetikos, sveikatos ir socialinių mokslų sritis. “Verslo ir mokslo dialogas“ – tai erdvė, kurioje verslo iššūkiai gali tapti naujų taikomųjų tyrimų, inovacijų ir ilgalaikės partnerystės pradžia“, – taip verslo ir mokslo erdvę pristato KVK Taikomosios mokslo ir projektinės veiklos centro vadovė, doc. dr. Diana Šateikienė.
Išsami renginio programa: ką ir kada aplankyti?
Renginio programą ves televizijos laidų vedėjas ir humoristas Paulius Ambrazevičius. Pagrindinėje scenoje vyks diskusijos, įmonių prisistatymai, karjeros istorijos ir paskaitos apie ateities darbo rinką.
Iškart po iškilmingo renginio atidarymo vyks diskusija apie Lietuvos talentus, ateityje reikalingas kompetencijas ir darbo rinką. Joje dalyvaus KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, KVK direktorius dr. Remigijus Kinderis ir kiti švietimo, verslo bei viešojo sektoriaus atstovai.
11.30 val. prasidės diskusija „Koks bus ateities diplomatas? Karjeros galimybės užsienio politikoje“. Užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį kalbins KU doktorantė Eglė Stonkė ir KVK docentė dr. Ilvija Pikturnaitė.
Renginio programoje taip pat numatyti Klaipėdos LEZ, „KN Energies“, „ORLEN Lietuva“, „Vakarų laivų gamyklos“, „Northway“ medicinos centrų, MB „Ifuture investments“, „VMGcorp“, UAB „Gren Klaipėda“ ir kitų organizacijų prisistatymai.
12–13 val. astrobiologas, VU doktorantas Aivaras Vilutis kvies pažvelgti į sparčiai besikeičiantį darbo pasaulį ir susimąstyti, kaip pasiruošti profesijoms, kurių šiandien dar negalime įvardyti.
13–14 val. lankytojų lauks specialioji komiko Kristoforo Vaidučio programa – galimybė į karjeros pasirinkimus pažvelgti lengviau, su šypsena ir gera nuotaika. Visa išsami programa ir daugiau informacijos apie renginį: https://idarbinkateiti.lt/;
- Laikas: Spalio 8 d., nuo 10 iki 15 val.
- Vieta: Klaipėdos „Švyturio“ arena (Dubysos g. 10, Klaipėda).
- Organizatoriai: Klaipėdos universitetas (KU) ir Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK).
- Pagrindinis partneris: UAB Klaipėdos LEZ.
Ateitis neatsitinka savaime – ji yra įdarbinama. Spalio 8 d. spustelk savo ateities START mygtuką!
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