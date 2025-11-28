 Kviečiame į viešą Gargždų turgaus ir aikštės architektūrinių vizijų aptarimą

2025-11-28 08:00
Klaipėdos r. savivaldybės inf.

Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia gyventojus į viešą Gargždų turgaus ir aikštės architektūrinių konkursinių darbų aptarimą su recenzentu. Tai puiki proga išgirsti profesionalias įžvalgas, palyginti, kuo skiriasi pateiktos vizijos, ir kartu diskutuoti apie vienos svarbiausių miesto erdvių ateitį.

Susitikimas vyks gruodžio 2 d. 19 val. Gargždų daugiafunkcio sporto ir laisvalaikio centro konferencijų salėje, antrame aukšte (Dariaus ir Girėno g. 4).

Aptarimo metu bus pristatyti visi penki konkursui pateikti projektai, išsamiai aptartos jų stiprybės, funkcionalumas, estetiniai sprendimai ir ryšys su miesto erdve. Gyventojai galės ne tik išgirsti profesionalias įžvalgas, bet ir užduoti klausimus bei išsakyti savo nuomonę – tai svarbi proceso dalis, nes būtent bendruomenės poreikiai ir lūkesčiai padeda formuoti būsimos miesto erdvės viziją.

Kviečiame visus, kuriems rūpi Gargždų miesto ateitis, aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie diskusijos, nes Gargždų turgus ir aikštė yra miesto identiteto dalis, o jų atnaujinimas turėtų atliepti tiek bendruomenės poreikius, tiek šiuolaikinius architektūros standartus.

Susipažinti su konkursiniais darbais galima ir čia https://klaipedos-r.lt/kvieciame-susipazinti-su-gargzdu-turgaus-ir-aikstes-architekturinio-konkurso-darbais/.

