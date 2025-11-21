Kviečiame susipažinti su Gargždų turgaus ir aikštės architektūrinio konkurso darbais!

Konkursas, kurį Savivaldybė organizavo kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, buvo skirtas surasti geriausią architektūrinę idėją Gargždų turgui ir šalia esančiai aikštei atnaujinti. Siekiame, kad ši vieta taptų ne tik šiuolaikiška ir patogi prekybos erdvė, bet ir jauki miesto bendruomenės susitikimų, renginių bei laisvalaikio vieta. Architektams buvo keliami uždaviniai sujungti istorinio turgaus tradicijas su naujais poreikiais – kad erdvė darniai įsilietų į miesto centrą, būtų funkciškai patogi turguje prekiaujantiems, gyventojams bei miesto svečiams.
Visi konkursiniai darbai jau eksponuojami viešai, tad gargždiškiai ir miesto svečiai turi galimybę susipažinti su architektų pasiūlymais, palyginti skirtingas vizijas ir iš arčiau pamatyti, kokių pokyčių sulauks miesto širdis.
„Architektūriniai konkursai – tai būdas ne tik pasirinkti geriausią idėją, bet ir kelti architektūros kokybės kartelę. Džiaugiamės, kad Gargždai tampa pavyzdžiu, kaip galima įtraukti architektų bendruomenę į miesto formavimo procesą. Viešas darbų pristatymas – svarbus žingsnis, nes miestas kuriamas žmonėms ir kartu su jais“, – sakė Klaipėdos rajono vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius.
Pamatyti konkursinius darbus bus galima iki gruodžio 5 dienos daugiafunkciame sporto ir laisvalaikio centre Gargžduose (Dariaus ir Girėno g. 4), pirmadieniais–penktadieniais 6.30–22.00 val., šeštadieniais 8.00–22.00 val., sekmadieniais 8.00–21.00 val.
Gruodžio pradžioje vyks ir viešas darbų aptarimas su recenzentais. Į jį miesto bendruomenė bus kviečiama atskiru viešu pranešimu.
Konkursinius darbus vertins komisija, sudaryta iš architektūros, urbanistikos ir Savivaldybės atstovų. Architektūriniai pasiūlymai bus vertinami pagal keturis lygiaverčius kriterijus: architektūrinę ir urbanistinę darną, estetiką; inovatyvumą ir tvarumą; funkcinį ir ekonominį racionalumą; socialinį, ekologinį poveikį ir vietos identiteto raišką.
Susumavus komisijos balus, bus išrinkta geriausiai konkurso reikalavimus atitinkanti vizija, kurios autoriai bus kviečiami į tolimesnes derybas dėl techninio projekto rengimo.
Daugiau informacijos apie visą miesto centro pertvarkos projektą ir konkursinius darbus rasite ir čia https://klaipedos-r.lt/gargzdu-miesto-centrines-dalies-urbanistines-koncepcijos-parengimas-ir-jos-igyvendinimas/
