 Kviečiame susipažinti su Gargždų turgaus ir aikštės architektūrinio konkurso darbais!

Kviečiame susipažinti su Gargždų turgaus ir aikštės architektūrinio konkurso darbais!

2025-11-21 14:46 kauno.diena.lt inf.

Pasibaigus architektūrinio Gargždų turgaus ir aikštės šalia jo pertvarkymo konkurso pasiūlymų priėmimo terminui, Klaipėdos rajono savivaldybė turi 5 architektų pasiūlymus, kaip galėtų atrodyti atnaujintas turgus ir aikštė. Visi konkursiniai darbai jau eksponuojami viešai, suteikiant galimybę kiekvienam gyventojui susipažinti su pateiktomis idėjomis.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Konkursas, kurį Savivaldybė organizavo kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, buvo skirtas surasti geriausią architektūrinę idėją Gargždų turgui ir šalia esančiai aikštei atnaujinti. Siekiame, kad ši vieta taptų ne tik šiuolaikiška ir patogi prekybos erdvė, bet ir jauki miesto bendruomenės susitikimų, renginių bei laisvalaikio vieta. Architektams buvo keliami uždaviniai sujungti istorinio turgaus tradicijas su naujais poreikiais – kad erdvė darniai įsilietų į miesto centrą, būtų funkciškai patogi turguje prekiaujantiems, gyventojams bei miesto svečiams.

Visi konkursiniai darbai jau eksponuojami viešai, tad gargždiškiai ir miesto svečiai turi galimybę susipažinti su architektų pasiūlymais, palyginti skirtingas vizijas ir iš arčiau pamatyti, kokių pokyčių sulauks miesto širdis.

„Architektūriniai konkursai – tai būdas ne tik pasirinkti geriausią idėją, bet ir kelti architektūros kokybės kartelę. Džiaugiamės, kad Gargždai tampa pavyzdžiu, kaip galima įtraukti architektų bendruomenę į miesto formavimo procesą. Viešas darbų pristatymas – svarbus žingsnis, nes miestas kuriamas žmonėms ir kartu su jais“, – sakė Klaipėdos rajono vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius.

Pamatyti konkursinius darbus bus galima iki gruodžio 5 dienos daugiafunkciame sporto ir laisvalaikio centre Gargžduose (Dariaus ir Girėno g. 4), pirmadieniais–penktadieniais 6.30–22.00 val., šeštadieniais 8.00–22.00 val., sekmadieniais 8.00–21.00 val.

Gruodžio pradžioje vyks ir viešas darbų aptarimas su recenzentais. Į jį miesto bendruomenė bus kviečiama atskiru viešu pranešimu.

Konkursinius darbus vertins komisija, sudaryta iš architektūros, urbanistikos ir Savivaldybės atstovų. Architektūriniai pasiūlymai bus vertinami pagal keturis lygiaverčius kriterijus: architektūrinę ir urbanistinę darną, estetiką; inovatyvumą ir tvarumą; funkcinį ir ekonominį racionalumą; socialinį, ekologinį poveikį ir vietos identiteto raišką.

Susumavus komisijos balus, bus išrinkta geriausiai konkurso reikalavimus atitinkanti vizija, kurios autoriai bus kviečiami į tolimesnes derybas dėl techninio projekto rengimo.

Daugiau informacijos apie visą miesto centro pertvarkos projektą ir konkursinius darbus rasite ir čia https://klaipedos-r.lt/gargzdu-miesto-centrines-dalies-urbanistines-koncepcijos-parengimas-ir-jos-igyvendinimas/ 

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Gargždų turgus
Gargždų aikštė
konkurso darbai
architektų pasiūlymai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų