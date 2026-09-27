Kretingos rajone atnaujinami maro kapeliai

Pasak Kretingos rajono vicemerės Vaidos Jakumienės, Darbėnų seniūnijos Auksūdžių kaimo senosiose kapinėse jau atnaujinta koplytėlė ir pastatyti du nauji mediniai kryžiai.
Taip pat baigiama atnaujinti Kūlupėnų seniūnijos Prystovų kaimo senųjų kapinių koplytėlė. Darbus abejose kapinėse atliko tautodailininkas, medžio meistras Antanas Lubys.
„Kryžiai ir koplytėlės – mūsų krašto istorijos ir atminimo ženklai, todėl ypač svarbu juos išsaugoti“, – pranešime cituojama vicemerė.
Dviem koplytėlėms atnaujinti ir kryžiui pastatyti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto šiemet skirta 6 tūkst. eurų.
Dar 1,5 tūkst. eurų trims kryžiams skyrė Kultūros paveldo departamentas.
Metaliniai kryžiai pastatyti Kretingos seniūnijos Kurmaičių kaimo pirmosiose senosiose kapinėse, Žalgirio seniūnijos Mišučių kaimo senosiose kapinėse ir Kūlupėnų seniūnijos Kūlsodžio kaimo antrosiose senosiose kapinėse.
„Šiuose kapeliuose pastatyti kryžius buvo būtina, kadangi iki šiol ten nebuvo jokio atminimo ženklo“, – teigė V. Jakumienė.
Praėjusiais metais senosios koplytėlės atnaujintos Darbėnų seniūnijos Akmenalių ir Kūlupėnų seniūnijos Sauserių kaimuose. Šiems darbams savivaldybė skyrė 3 tūkst. eurų.
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