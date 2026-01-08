Kopūste – nemalonus radinys

Tarp lapų – gyvis
Moteris viešai pasidalijo savo patirtimi ukrainiečius Klaipėdoje vienijančioje socialinio tinklo grupėje.
Tautiečių ji klausė, ar kas nors žino kontaktus tarnybų, kurios turėtų pasiaiškinti situaciją prekybos centre.
„Sausio 6-ąją gavau produktų pristatymą iš prekybos centro „Rimi“. Atidariau kopūstą ir jame radau šliužą. Prekybos centrui pranešiau, buvo atsakyta, kad grąžins pinigus už prekę. Tačiau didesnių problemų jie nemato. Gal derėtų patikrinti visą daržovių siuntą ar patikrinti jų saugojimo sąlygas?“ – klausė moteris.
Baiminasi dėl užkrato
Moteris pasakojo, kad kopūstas, kurį pirko, buvo supjaustytas ir supakuotas į maistinę plėvelę.
„Panašu, kad jis ten išsirito, o ne tiesiog įlindo, mažai tikėtina, kad galėjo patekti. Nors nesu ekspertė, tai sanitarinės tarnybos darbas, o partija turėtų būti patikrinta laboratorijoje parduotuvėje“, – svarstė moteris.
Nuotraukoje užfiksuotas gyvis labiau panašus į sraigę.
Kai kas juokavo, kad daržovė tikrai ekologiškai auginta, jei tokie gyviai joje puikiai jaučiasi.
Tačiau buvo ir perspėjimų, kad moliuskai platina ligas, galima pasigauti rimtą infekciją.
Pinigus grąžina
Prekybos centrų tinklo „Rimi“ atstovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pagyrė pirkėją, kad iš karto kreipėsi į parduotuvę.
„Tai veikiausiai vienetinis atvejis. Daugiau tokių nusiskundimų negavome. Pirkėja pasielgė labai teisingai. Atnešus produktą, kartais net ir be čekio, dažniausiai pinigus grąžiname. Kalbame juk apie daržoves. Tie, kas augina daržoves namuose, taip pat susiduria su šliužų problema“, – kalbėjo L. Lesauskaitė-Remeikė.
Prekybos centro atstovė patikino, kad kopūstus auginantys šalies ūkininkai turi iššūkių dėl šliužų antplūdžio.
„Pas mus veikia skambučių centras, kur pirkėjai gali informuoti apie tokius dalykus. Centras veikė ir per šventes“, – priminė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Ji patikino, kad prekybos tinklas, kai tik aptinkama kokia nors pavojinga medžiaga maisto produktuose, informaciją operatyviai skelbia pirkėjams.
„Informuojame, kad prekių partija atšaukiama iš prekybos, pinigai visada grąžinami pirkėjams. Net duodama laiko tam, kad jie sugrąžintų įsigytas prekes. Tačiau taip nutinka, kai nustatoma, kad visa partija yra sugadinta. Šiuo atveju veikiausiai tai bus vienetinis atvejis. Nors, aišku, jis labai nemalonus. Ne parduotuvėje juk šliužas į kopūstą pateko“, – tikino L. Lesauskaitė-Remeikė.
