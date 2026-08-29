„KN Energies“ – subalansuotas augimas

Išaugo grynasis pelnas
„KN Energies“ grupės pajamos pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 14 proc. – iki 58,1 mln. eurų.
Grupės EBITDA augo 15 proc. ir siekė 31,1 mln. eurų, o grynasis pelnas padidėjo 60 proc. – iki 13,8 mln. eurų.
„Pirmojo pusmečio rezultatai rodo subalansuotą grupės augimą. Pajamos didėjo kone visuose veiklos segmentuose ir augo sparčiau nei sąnaudos, todėl EBITDA per metus padidėjo daugiau kaip 4 mln. eurų. Kartu užtikrinome patikimą infrastruktūros veiklą ir tęsėme investicijas į terminalų modernizavimą bei ateities energetikos projektus“, – pabrėžė „KN Energies“ finansų direktorius Tomas Tumėnas.
Vienu svarbiausių grupės augimo veiksnių pastarąjį pusmetį išliko Klaipėdos SGD terminalo veikla.
Per pirmuosius šešis metų mėnesius terminale išdujinta ir perkrauta 20,9 TWh SGD – 30 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Terminale priimti 54 SGD dujovežiai, palyginti su 43 prieš metus, o vidutinis terminalo panaudojimo lygis gerokai viršijo maždaug Europos SGD terminalų vidurkį.
Terminalo paslaugomis naudojosi klientai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Norvegijos.
Nuosekli paslaugų plėtra
Pirmąjį pusmetį taip pat baigtas ilgalaikių Klaipėdos SGD terminalo 2033–2044 m. pajėgumų skirstymas.
Pajėgumus, šalia esamų klientų, rezervavo du nauji – Ukrainos „Naftogaz“ ir Suomijos „Gasum“.
Iš viso paskirstyta apie 71 proc. šiam laikotarpiui rinkai pasiūlytų išdujinimo pajėgumų.
„Aukštas terminalo panaudojimas ir ilgalaikiai klientų įsipareigojimai rodo, kad Klaipėdos SGD terminalas ir ateityje išliks reikšminga Lietuvos energetikos infrastruktūra. Didesnės išdujinimo ir perkrovos apimtys prisidėjo prie geresnių pusmečio finansinių rezultatų, o ilgalaikiai įsipareigojimai suteikia finansinį stabilumą ir užtikrintumą dėl būsimo terminalo užimtumo ir pajamų net iki 2044 metų“, – pažymėjo T. Tumėnas.
„KN Energies“ skystųjų energijos produktų terminaluose pirmąjį pusmetį perkrauta apie 2 mln. tonų produktų – 9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Rezultatus stiprino bendradarbiavimas su ilgalaikiu partneriu „ORLEN Lietuva“ ir beveik tris kartus išaugusios dyzelino krovos apimtys.
Infrastruktūros lankstumas, naujos paslaugos ir produktai padeda išlaikyti terminalų konkurencingumą besikeičiančioje rinkoje.
Klaipėdos terminale taip pat pradėta benzino maišymo (angl. blending) veikla ir kovą priimtas pirmasis metanolio krovinys terminale.
Tai atspindi nuoseklų terminalo paslaugų ir kraunamų produktų portfelio plėtimą.
„Skystųjų energijos produktų terminalų rezultatai svarbūs tuo, kad augimą pasiekėme nepaisant mažėjusių krovos apimčių dalyje konkuruojančių Baltijos uostų terminalų. Infrastruktūros lankstumas, naujos paslaugos ir produktai padeda išlaikyti terminalų konkurencingumą besikeičiančioje rinkoje“, – teigė finansų direktorius.
Valstybei svarbus projektas
Komercinės SGD veiklos pajamos pirmąjį pusmetį padidėjo 30 proc. ir siekė 6,6 mln. eurų. Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje pakrautos 1 263 autocisternos, palyginti su 882 prieš metus.
Tarptautinėje srityje „KN Energies“ tęsė SGD terminalų eksploatavimo paslaugų teikimą Vokietijoje ir Brazilijoje, o gegužę pasirašė sutartį su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatore „GAZ-SYSTEM“ dėl konsultacijų Gdansko įlankoje vystomam SGD terminalo projektui.
Per pirmąjį 2026 m. pusmetį „KN Energies“ grupės investicijos siekė 7,7 mln. eurų.
Jos buvo skiriamos daugiausia terminalų infrastruktūros modernizavimui ir priežiūrai, saugos priemonėms, krantinių atnaujinimui, SGD laivo-saugyklos „Independence“ elektrifikavimo projektui ir CO₂ surinkimo, transportavimo bei saugojimo vertės grandinės vystymui.
Gegužę Vyriausybė planuojamą suskystinto CO₂ terminalą Klaipėdoje pripažino valstybei svarbiu projektu.
Pirmąjį pusmetį pradėta terminalo priešprojektinių inžinerinių sprendinių studija, tęstas poveikio aplinkai vertinimas.
„Pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad investicijos į infrastruktūros plėtrą ir naujas paslaugas duoda rezultatų. Matome stabilų Klaipėdos SGD terminalo poreikį regione, augančias komercinės SGD veiklos apimtis ir naujas galimybes tarptautiniuose projektuose. Tai suteikia tvirtą pagrindą tiek sėkmingai baigti šiuos metus, tiek nuosekliam grupės augimui ilgesnėje perspektyvoje“, – sakė T. Tumėnas.
Bendrovė „KN Energies“ šiuo metu Lietuvoje eksploatuoja tris skystųjų energijos produktų terminalus Klaipėdoje, Subačiuje ir Marijampolėje, yra SGD terminalų Lietuvoje, Vokietijoje ir Brazilijoje operatorė.
Naujausi komentarai