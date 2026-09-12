„KN Energies“ – prie naujos iniciatyvos

Tarp prioritetinių Baltijos energetikos iniciatyvų sričių – jūrinė vėjo energetika, glaudesnė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ir bioSGD rinkų integracija, regioninės vandenilio rinkos kūrimas, anglies dioksido transportavimas ir saugojimas bei mažųjų modulinių branduolinių reaktorių plėtra.
Susitarimą pasirašė 14 organizacijų iš devynių šalių: Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Norvegijos. Prie ORLEN inicijuotos partnerystės be „KN Energies“ ir ORLEN dar prisijungė „Eesti Energia“, „Enefit“, „Fortum“, „DNV Energy Systems“, „Topsoe“, „Siemens Energy“, „Adven“, „Steady Energy“, „P2X Solutions“, „Latvenergo“, „Gasgrid Finland“ ir „Vestas“.
„Baltijos jūros regiono energetikos ateitis vis labiau priklauso nuo mūsų gebėjimo veikti kartu – jungti infrastruktūrą, kompetencijas ir investicijas tarp valstybių. Energetinis saugumas šiandien reiškia ne tik patikimą energijos tiekimą, bet ir atsparią infrastruktūrą, konkurencingą energetikos sistemą bei gebėjimą kartu įgyvendinti didelio masto tarpvalstybinius projektus“, – teigė „KN Energies“ vadovas Darius Šilenskis.
Baltijos energetikos iniciatyva taip pat siekiama sustiprinti regiono energetikos sektoriaus balsą diskusijose su Europos institucijomis, sukuriant platformą bendroms pozicijoms ir rekomendacijoms reguliavimo, investicijų bei strateginių projektų paramos mechanizmų klausimais rengti.
Bendras balsas padės partneriams veiksmingiau komunikuoti bendrus poreikius ir galiausiai geriau išnaudoti Baltijos jūros regiono energetikos potencialą.
Dar viena svarbi naujai įsteigtos partnerystės veiklos kryptis bus energetikos infrastruktūros apsauga.
Dalyviai dalysis patirtimi kritinės infrastruktūros apsaugos, kibernetinio saugumo, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į fizines ir hibridines grėsmes srityse.
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