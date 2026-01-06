Klišonis neatmeta, kad aplinkiniai rajonai taip pat galėtų skelbti ekstremaliąją situaciją

Tiesa, iš pradžių skelbta, jog Plungės rajone įvedama ekstremalioji situacija, tačiau, anot A. Klišonio, šį potvarkį teko patikslinti.
„Kadangi pas mus nėra Hidrometeorologijos stotelės Plungės rajone, jie vadovaudamiesi aplinkinių stotelių duomenimis mato, kad nėra ekstremalaus snygio ir pavojingo reiškinio, tai mes tiesiog skelbėme, pasinaudodami teisės aktais, ekstremalųjį įvykį. Čia biurokratinės, techninės problemos iškilo su Hidrometeorologine tarnyba“, – Eltai antradienį komentavo LSA vadovas.
„Dabar mūsų savivaldybės darbuotojai bendrauja su Skuodu, Kretinga, Klaipėdos rajonu ir, ko gero, kitose savivaldybėse taip pat situacija gali būti tokia, kad bus paskelbtas ekstremalus įvykis“, – pridūrė jis.
Plungėje ir jos rajone mokiniai į ugdymo įstaigas grįš trečiadienį
Tuo metu sekmadienį pranešus apie dviem dienoms stabdomą ugdymo procesą Rietavo mokyklose ir Plungės rajone, A. Klišonis sako, jog mokiniai į ugdymo įstaigas sugrįš trečiadienį.
„Mano potvarkiu ugdymo procesas yra dviem dienoms sustabdytas, jis bus atnaujintas nuo rytojaus. Ir Plungėje, ir Plungės rajone“, – komentavo Plungės rajono meras.
„Rietavas taip pat buvo paskelbęs dviem dienoms, bet jie nuo šios dienos, kiek žinau, jau darbuojasi. Rietavo savivaldybė šiek tiek mažesnė nei Plungės ir ten problemų galbūt yra mažiau. Taip pat kolegos ir kaimynai Kretingoje buvo paskelbę nuotolinį ugdymą, mes šiuo atveju, pasirinkome truputį kitą variantą, nes norime, kad ugdymo procesas būtų vykdomas pilnai kokybiškai“, – pabrėžė jis.
Anot A. Klišonio, bent artimiausiu metu stabdyti ugdymo proceso Plungės rajone ar kitose Vakarų savivaldybėse, nėra svarstoma.
„Bent kol kas, dvi dienas į priekį, mes nematome, kad būtų didesnių kritulių, kaip tik po dviejų–trijų dienų yra žadamas didesnis šaltis (…). Toliau, priklausys nuo to, kokią situaciją turėsime su snygiu, nes įprastai, jeigu tai būna vienos paros snygis, tai problemos nebūna, nes spėjame susitvarkyti ir išsivalyti“, – antradienį teigė Plungės rajono meras.
Kaip skelbta, LHMT duomenimis, gausiausias snygis pastarąsias paras buvo fiksuotas Vakarų Lietuvoje.
Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus.
Anot LHMT, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios, tačiau pažymima, kad kiekviena šios savaitės diena bus vis šaltesnė.
ELTA primena, kad sekmadienį pranešta, jog dėl sudėtingų oro sąlygų ir gausaus snygio Plungės rajono savivaldybės bei Rietavo mokyklose dviem dienoms stabdomas ugdymo procesas.
Sustabdytas ne tik priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis, bet ir neformalusis ugdymas. Ugdymas įprastai vykdomas tik ikimokyklinukams.
Tuo metu Kretingos savivaldybė pranešė, kad bendrojo ugdymo mokyklose pamokos sausio 5–6 d. vyks nuotoliniu būdu.
Naujausi komentarai