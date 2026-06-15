 Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

2026-06-15 10:00
Kretingos r. savivaldybės inf.

Baigiantis Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų šventei, sekmadienį Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje surengta iškilminga Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Kretingos rajono meras Antanas Kalnius Garbės piliečio regalijas ir pažymėjimą įteikė Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui Karoliui Petravičiui. Jis tapo 50-uoju Kretingos rajono Garbės piliečiu.

Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas Vismantė Benkunskienė Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

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Nuo politikos
iki kultūros

Dešimt metų šiai parapijai vadovaujantis dvasininkas įvertintas už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei kultūros ir meno srityje, ilgametę visuomeninę veiklą bei miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Vienas reikšmingiausių darbų – jo iniciatyva pradėta ir šiuo metu jau įpusėjusi Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios statyba.

K. Petravičiaus pastangomis ne tik inicijuota šios bažnyčios statyba ir šiam tikslui sutelkta bendruomenė, bet ir pradėtas vienintelio pasaulyje gintarinio altoriaus kūrimo projektas. Būsimam altoriui gintaro aukoja žmonės iš įvairių pasaulio šalių. Siekdamas surinkti lėšų bažnyčios statybai, K. Petravičius pats kuria ir atlieka dainas, leidžia jų įrašus, tapo paveikslus, organizuoja koncertus bei kitus paramos renginius.

„Šiandien mes sveikiname žmogų, kuris yra nusipelnęs būti tarp pačių geriausių. Svarstant jo kandidatūrą taryboje, niekam dėl to nekilo jokių klausimų. Tai žmogus, kuris niekada nenuleidžia galvos ir savo pavyzdžiu yra priekyje. Jis ne žodžiais, o darbais stato Dievo namus, gyvena tuo ir visada tai pabrėžia. Ir tai yra didžiausia jo vertybė“, – sveikindamas kleboną K. Petravičių kalbėjo meras A. Kalnius.

Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Paskirtasis Garbės pilietis, dėkodamas už garbingą įvertinimą, pabrėžė, kad Kretingos kraštas jam artimas nuo pat mažumės – į Kretingos šventovę iš Telšių traukiniu jis atvažiuodavo klausytis vienuolių maldų.

„Priimu šį vardą kaip įsipareigojimą ir kartu su jumis meldžiu, kad ne tik norėčiau būti garbingu, bet ir būčiau, ne tik norėčiau tarnauti Dievui, Tėvynei, artimui, bet ir tarnaučiau, ne tik norėčiau mylėti man pavestuosius, bet ir mylėčiau. Tepadeda man Dievas. O savo laikinose dienose trokštu užbaigti Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios statybą. Kas galite man padėti?“ –  nepamiršdamas savo misijos kalbėjo klebonas K. Petravičius.

Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijos ir kartu vykusio Gedulo ir vilties dienos minėjimo koncerto metu skambėjo Vilniaus valstybinio kvarteto atliekama muzika. Lietuvos himną ir kitus kūrinius jautriai atliko solistė Vismantė Benkunskienė. Naująjį Garbės pilietį sveikino gausus būrys susirinkusiųjų.

Vismantė Benkunskienė
Vismantė Benkunskienė / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Nuo 1988 m. Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas asmenims, nusipelniusiems ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, taip pat pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir paramos, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos bei kitose srityse, už kilnius poelgius ir Kretingos rajono vardo garsinimą Lietuvoje bei pasaulyje.

Garbės piliečio vardas suteikiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tarp 50 šiuo vardu pagerbtų iškilių asmenybių – miesto įkūrėjas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius, botanikos tėvu vadinamas kunigas pranciškonas Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir Lietuvos kariuomenės generolas, šaulys, gydytojas, archeologas, politinis ir visuomenės veikėjas Vladas Nagius-Nagevičius.

Šiame straipsnyje:
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